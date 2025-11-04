Ce alimente să nu pui niciodată pe ușa frigiderului. Nutriționiștii explică de ce

Frigiderul este, fără îndoială, una dintre minunile vieții moderne. Nici nu ne-am imagina viața fără el.

Are tot felul de dotări care ne fac viața mai simplă: rafturi, sertare pentru legume, suporturi pentru ouă, o lumină care se aprinde doar când deschizi ușa și, în unele cazuri, chiar și o mașină de gheață.

Totuși, nu toate detaliile sale sunt la fel de inspirate.

Rafturile de pe ușa ușa frigiderului, de exemplu, par gândite pentru a depozita unt, lapte și ouă, dar, potrivit specialiștilor, sunt cel mai prost loc posibil pentru aceste alimente.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













