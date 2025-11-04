Ce alimente să nu pui niciodată pe ușa frigiderului. Nutriționiștii explică de ce

04-11-2025 | 11:20
Frigiderul este, fără îndoială, una dintre minunile vieții moderne. Nici nu ne-am imagina viața fără el.

autor
Claudia Alionescu

 Are tot felul de dotări care ne fac viața mai simplă: rafturi, sertare pentru legume, suporturi pentru ouă, o lumină care se aprinde doar când deschizi ușa și, în unele cazuri, chiar și o mașină de gheață.

Totuși, nu toate detaliile sale sunt la fel de inspirate.

Rafturile de pe ușa ușa frigiderului, de exemplu, par gândite pentru a depozita unt, lapte și ouă, dar, potrivit specialiștilor, sunt cel mai prost loc posibil pentru aceste alimente.

Citește și
Oua in frigider
Cum se depozitează corect ouăle. Unde se țin, de fapt, în frigider și cât timp pot fi consumate
Problema mare cu care se confruntă unele facultăți din țară. Studenții au fost anunțați de desființarea cursurilor

Dată publicare: 04-11-2025 11:16

Citește și...
Cât rezistă ouăle fierte în frigider și cum îți dai seama că s-au stricat. Sfaturi esențiale pentru depozitarea corectă
Stiri Diverse
Cât rezistă ouăle fierte în frigider și cum îți dai seama că s-au stricat. Sfaturi esențiale pentru depozitarea corectă

Ouăle fierte pot rezista în frigider mult timp, dacă sunt păstrate corect. Durata de valabilitate depinde de modul în care au fost gătite și depozitate. Schimbările de miros, textura sau aspectul pot indica alterarea lor.   

Cum se depozitează corect ouăle. Unde se țin, de fapt, în frigider și cât timp pot fi consumate
Stiri Diverse
Cum se depozitează corect ouăle. Unde se țin, de fapt, în frigider și cât timp pot fi consumate

Mulți oameni preferă să arunce cartonul de ouă atunci și să le depoziteze într-un suport al frigiderului. Depozitarea ouălor se face, de fapt, altfel. 

Recomandări
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe
Stiri Justitie
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe

Peste 200 de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice.

De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”
Stiri externe
De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”

Inaugurată recent în București, Catedrala Națională a devenit, totodată, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, în timp ce Rusia încearcă să-și exercite influența spirituală în regiune.

Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital
Stiri externe
Unul dintre muncitorii români prinși sub dărâmăturile turnului medieval din Roma a murit peste noapte în spital

Muncitorul român, prins sub dărămăturile unui turn medieval care s-a prăbușit în centrul Romei, a murit în noaptea de luni spre marți la scurt timp după ce a fost transportat la spital.

