Ce alimente să nu pui niciodată pe ușa frigiderului. Nutriționiștii explică de ce
Frigiderul este, fără îndoială, una dintre minunile vieții moderne. Nici nu ne-am imagina viața fără el.
Are tot felul de dotări care ne fac viața mai simplă: rafturi, sertare pentru legume, suporturi pentru ouă, o lumină care se aprinde doar când deschizi ușa și, în unele cazuri, chiar și o mașină de gheață.
Totuși, nu toate detaliile sale sunt la fel de inspirate.
Rafturile de pe ușa ușa frigiderului, de exemplu, par gândite pentru a depozita unt, lapte și ouă, dar, potrivit specialiștilor, sunt cel mai prost loc posibil pentru aceste alimente.
04-11-2025 11:16