Ai auzit de trendul cu „oțet de mere pentru a curăța bucătăria”? Dacă nu, vezi 6 metode ingenioase de a-l folosi

Beneficiile acestui ingredient nu se opresc, însă, aici. Știai că poți folosi oțet de mere pentru a face curățenie peste tot în casă?

Metode de a folosi oțetul de mere în bucătărie

Oțetul are o istorie îndelungată, fiind produs de cel puțin 5.000 de ani. El are o istorie bogată în Africa antică, China și Grecia. Oțetul de mere are proprietăți antimicrobiene și antioxidante, iar unele cercetări susțin anumite afirmații legate de beneficiile sale pentru sănătate.

Atunci când amesteci mere, zahăr și drojdie și lași la fermentat, rezultă oțetul de mere. În câteva săptămâni, drojdia va digera zahărul pentru a produce alcool. Odată ce acest lucru se întâmplă, bacteriile naturale vor transforma alcoolul în acid acetic, de unde provine mirosul și gustul înțepător al oțetului de mere.

Oțetul de mere poate fi folosit în casă și pentru sănătate, dar și în bucătărie ca să faci totul să strălucească.

Când este diluat cu apă, oțetul este un agent de curățare miraculos. Oțetul este alcătuit din acid acetic, care este un dezinfectant natural pentru a ucide unele bacterii comune precum salmonela și E. coli, dar este mai bun atunci când este utilizat în tandem cu săpun antibacterian și apă pentru a garanta uciderea tuturor bacteriilor.

1. Folosește oțetul de mere ca dezinfectant

Folosește o proporție de 1:1 de oțet diluat cu apă și depozitează-l într-o sticlă de pulverizare. Apoi poți pulveriza și dezinfecta chiuveta de bucătărie, blatul sau orice alte suprafețe pe care de obicei ai folosi dezinfectant sau alte substanțe.

Pentru a neutraliza mirosul de oțet, poți folosi apă cu detergent de vase pentru a clăti chiuveta după aceea.

2. Spală gresia și faianța cu oțet de mere

Nu folosi soluții scumpe pentru a șterge gresia sau faianța din bucătărie - amestecă oțet cu apă în proporție de 1:1 și șterge pardoseala. Va îndepărta orice grăsime sau murdărie și gresia va străluci.

3. Curăță aragazul cu oțet de mere

Aciditatea oțetului ajută la eliminarea grăsimii cu ușurință. Pulverizează puțin amestec de oțet și apă pe aragaz, lăsă-l să stea timp de 10 minute și apoi freacă cu un burete înmuiat în apă și puțin detergent de vase. Ar trebui să se șteargă ușor toată murdăria.

4. Spală tigăile și vasele cu grăsime

Curăță tăvile de copt murdare amestecând jumătate de cană de bicarbonat de sodiu și jumătate de cană de oțet de vin cu apă fierbinte. Toarnă în tăvi și lasă să stea puțin ca grăsimea să se desprindă.

Dacă ai o tigaie din oțel inoxidabil care nu se curăță, fierbe apă și oțet împreună timp de câteva minute.

Acesta va dizolva grăsimea și va elimina petele ciudate sau petele de apă. Cu cât folosești mai mult oțet, cu atât curățarea se întâmplă mai repede. Apoi aruncă amestecul de oțet și spală ca de obicei cu apă și detergent de vase.

La fel funcționează și pentru oalele emailate sau din fontă emailată: fierbe apă și oțet împreună pentru a ajuta la dizolvarea petelor și freacă orice pete rămase cu apă și detergent de vase.

5. Curăță cuptorul cu microunde

Combinând părți egale de apă și oțet într-un castron mare rezistent la cuptorul cu microunde îl vei face să arate ca nou. Încălzește castronul cu apă și oțet la microunde timp de aproximativ cinci minute pentru a desprinde orice mizerie, apoi șterge cu un șervețel de bucătărie curat.

Cum să folosești oțetul de mere ca detergent

Oțetul este un adevărat ingredient miraculos atunci când vine vorba de tratarea petelor. Când cureți țesături, oțetul alb distilat este preferat, dar oțetul de mere funcționează la fel de bine dacă asta ai la îndemână.

6. Folosește oțet de mere în loc de balsam de rufe

Atunci când speli pături din bumbac sau lână, adaugă două căni de oțet în ultimul ciclu de clătire. Acest lucru va ajuta la îndepărtarea detergentului și la înmuierea păturilor, făcându-le moi și pufoase.

Adaugă jumătate de ceașcă de oțet în ultimul ciclu de clătire al mașinii de spălat pentru a face hainele mai moi.

Redu acumularea de mizerie și împiedică părul de animale să se lipească de haine prin adăugarea de oțet în ultimul ciclu de clătire.

Unele haine noi pot fi tratate cu substanțe chimice care pot irita pielea sensibilă. Lasă hainele noi să stea într-un lighean cu apă și cu jumătate de ceașcă de oțet. Clătește apoi și spală ca de obicei.

Un mod bun de a controla electricitatea statică este să adaugi o ceașcă de oțet în ultimul ciclu de clătire al mașinii de spălat.

Dacă speli articole delicate manual, urmează instrucțiunile de întreținere ale hainelor și adaugă 1 sau 2 linguri de oțet în ultimul ciclu de clătire pentru a ajuta la îndepărtarea reziduurilor de săpun.

Oțetul poate face minuni când vine vorba de spălarea hainelor colorate și îndepărtarea petelor.

Orice articol de îmbrăcăminte colorat care s-a decolorat poate fi readus la viață prin înmuierea unui litru de apă călduță și a unei căni de oțet. După, clătește cu apă curată.

Atunci când speli manual lenjeria, lâna sau mătasea, poți preveni îngălbenirea adăugând jumătate de ceașcă de oțet în apa de clătire.

Pentru pete de cafea sau pete de ceai care s-au fixat, înmoaie haina într-o soluție de o treime de ceașcă de oțet la două treimi de ceașcă de apă, apoi lasă hainele să se usuce la soare.

Poți îndepărta petele de iarbă de pe hainele albe înmuindu-le în oțet nediluat timp de jumătate de oră înainte de spălare.

Petele uscate de suc de fructe roșii pot fi îndepărtate de pe articolele de îmbrăcăminte rezistente la înălbitor prin înmuierea lor într-o soluție de oțet și apă. Apoi spală ca de obicei.

Un amestec de sare, oțet și apă ar trebui să îndepărteze petele de mucegai de pe majoritatea țesăturilor. Folosește oțet nediluat dacă mucegaiul este extins.

Pentru pete comune, pune într-un pulverizator jumătate apă și jumătate oțet și pulverizează pe pată înainte de spălare pentru a scăpa de pete.

Oțetul de mere, benefic pentru sănătate

Deși sunt necesare cercetări suplimentare, mai multe studii de dimensiuni mici și medii arată beneficiile oțetului de mere pentru anumite probleme de sănătate și ca posibil ajutor în pierderea în greutate.

Studiile au arătat că oțetul de mere poate îmbunătăți răspunsul la insulină și poate reduce nivelurile de zahăr din sânge după mese.

Dacă vrei să-l bei, trebuie să-l diluezi cu apă sau cu sucul tău preferat. Poți să-l consumi și prin incorporarea sa în alimentele tale preferate, în special în dressinguri, vinaigrette-uri și marinade.

De asemenea, poți adăuga o cană sau două de oțet de mere în cadă pentru problemele de piele.

Pentru a folosi oțetul de mere pentru păr, amestecă până la două linguri cu o cană de apă, apoi toarnă-l pe păr după șamponare. Așteaptă 5 minute, apoi clătește. Oțetul de mere face părul strălucitor și întărește firul de păr.

