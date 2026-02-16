Cu gândul la joacă, mai degrabă, cei mici se lasă greu convinși să fie atenți la lecțiile lor.

Copiii se joacă și învață sa schieze pe pârtie

Veseli și colorați, atenți la lecții și uneori dezorientați, dornici mereu să se joace cu zăpada. În astfel de ipostaze i-am surprins luni pe cei mai mici schiori, în Poiana Brașov.

Cu o răbdare de fier, Andrei a avut luni în „grijă" patru băieți hotărâți să învețe alunecarea pe schiuri. Cel mai mic are 5 ani.

Andrei: „Ocolim steluța asta fără să ridicăm deloc piciorul.”

Copil: „Andrei, eu trebuia să ies primul.”

Andrei: „Bineînțeles că Tudor se găsește pe jos. Ți se pare amuzant?”

Copil: „Așa stau și eu vara la mare.”

Adrian Pintec, instructor de schi: „Dacă ne iese bine și părinții sunt de acord, pot avea un jeleu, o bomboană."

Pe un alt petic de zăpadă, prin mulțime, Emilia își spune of-ul.

Fetița: „Nu obosesc atât de mult, dar mă dor genunchii mai mult."

Sara și-a rezervat câteva minute pentru ședința foto. (cadru stă la poză, scoate limba)

Corespondent PROTV: „Cine îți duce schiurile?”

Sara: „Tati.”

Corespondent PROTV: „Tu nu poți?”

Sara: „Ba da, dar sunt grele.”

Și Maya a lăsat schiurile deoparte ca să se joace cu zăpada.

Maya: „Am fost de multe ori sus pe munte, sus-jos.”

Corespondent PROTV: „Ai obosit?”

Maya: „Da, am obosit.”

Instructor: „În momentul în care încep să plângă că nu vor să mai schieze, atunci se joacă."

La domeniul schiabil Transalpina, copiii au avut parte de o surpriză: a nins ca în povești. Vacanța de schi continuă toată săptămâna.