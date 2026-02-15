Unde ar trebui să călătorești în funcție de zodie în 2026. Ce vacanță ți se potrivește în funcție de astre

Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi
Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi

Îți este greu să decizi unde să îți petreci concediul anual anul acesta? Lasă stelele să decidă pentru tine. 

Anca Lupescu

Când vine vorba despre planificarea unei vacanțe, alegerea destinației este probabil cel mai interesant pas. Posibilitățile par nesfârșite. Chiar dacă te limitezi la Europa, există numeroase destinații accesibile la doar câteva ore de zbor. Fie că îți dorești plaje relaxante sau un city break plin de activități, opțiunile sunt numeroase.

Unde să călătorești în funcție de zodie

Dacă îți este dificil să alegi unde să mergi în vacanță anul acesta, poți încerca o abordare diferită și să privești spre stele pentru puțină îndrumare.

Să-ți alegei destinația de călătorie în funcție de zodie poate fi o metodă utilă de orientare, interesantă și, cu siguranță, inedită.

Fie că este vorba despre o escapadă romantică în doi, un weekend cu prietenii sau o călătorie solo, există o destinație care ar trebui să se afle pe lista de călătorii a fiecărei zodii pentru 2026.

Berbec: Interlaken, Elveția 

Guvernat de casa I a acțiunii și determinării, Berbecul are nevoie de călătorii care să ofere energie și sentimentul de realizare. Munții din Interlaken, schiul și sporturile de aventură satisfac nevoia Berbecului de mișcare, depășire a limitelor și vitalitate fizică, iar peisajul alpin stimulează dorința de explorare a unor locuri vaste și inspiratoare, conform stylist.co.uk.

Taur: Santorini, Grecia 

Taurul este guvernat de casa a II-a a luxului, plăcerii și confortului, iar Santorini este o alegere ideală. Acest semn își dorește vacanțe care să ofere răsfăț și frumusețe, cu mâncare excelentă, priveliști spectaculoase și un ritm relaxat care le permite să se bucure pe deplin de experiență.

Gemeni: Florența, Italia 

Gemenii sunt guvernați de casa a III-a a învățării și curiozității, însă casa lor naturală a IX-a este guvernată de Capricorn, ceea ce înseamnă că își doresc să simtă că au ajuns într-un loc cu adevărat important.

Florența oferă o imersiune culturală profundă prin artă, istorie și arhitectură, satisfăcând nevoia de stimulare intelectuală și oferind sentimentul explorării unui oraș bogat în tradiții și semnificație.

Rac: Lacul Garda, Italia 

Guvernat de casa a IV-a a căminului, confortului și siguranței emoționale, Racul se simte cel mai bine în destinații care oferă un sentiment de protecție. Apele liniștite ale lacului Garda, orașele pitorești și ritmul lent creează o atmosferă de siguranță și căldură, permițând Racului să se odihnească și să se reconecteze emoțional.

Leu: Berlin, Germania 

Leul guvernează casa a V-a a distracției, creativității și exprimării de sine. Viața de noapte, scena muzicală și individualitatea specifică Berlinului permit Leului să se exprime liber și să fie în centrul atenției, oferindu-i energia și entuziasmul pe care le caută.

Fecioară: San Sebastián, Spania 

Fecioara este asociată cu casa a VI-a a detaliilor, stării de bine și rafinamentului. Scena culinară de top din San Sebastián se potrivește aprecierii Fecioarei pentru precizie, calitate și măiestrie, oferind o vacanță rafinată și atent planificată.

Balanță: Paris, Franța 

Guvernată de casa a VII-a a romantismului, frumuseții și experiențelor împărtășite, Balanța este atrasă în mod natural de Paris. Arta, moda, eleganța și atmosfera romantică a orașului oferă cadrul perfect pentru inspirație și conexiune, conform astrologului Helena Hathor.

Scorpion: Amsterdam, Țările de Jos

Scorpionul guvernează casa a VIII-a a transformării și misterului. Aleile ascunse, cultura alternativă și istoria complexă a Amsterdamului răspund dorinței Scorpionului de a descoperi ceea ce se află dincolo de aparențe, făcând din acest oraș o destinație intensă și fascinantă.

Săgetător: Coasta Amalfi, Italia

Săgetătorul este guvernat de casa a IX-a a călătoriilor și expansiunii, astfel că își dorește vacanțe grandioase și spectaculoase. Coasta Amalfi oferă panorame impresionante, peisaje dramatice și o notă de lux care transformă călătoria într-o experiență memorabilă.

Capricorn: Capri, Italia

Capricornul guvernează casa a X-a a prestigiului și excelenței, fiind foarte selectiv în alegerea vacanțelor. Capri oferă hoteluri de lux, exclusivitate și atenție la detalii, aliniindu-se perfect dorinței Capricornului de experiențe rafinate și bine planificate.

Vărsător: Geirangerfjord, Norvegia

Vărsătorul guvernează casa a XI-a a viitorului și a neobișnuitului. Observarea aurorei boreale din fiordurile Norvegiei oferă o experiență spectaculoasă și rară, care reflectă perfect atracția Vărsătorului pentru neobișnuit și necunoscut.

Pești: Lacul Bled, Slovenia

Peștii sunt guvernați de casa a XII-a a retragerii, vindecării și reînnoirii spirituale. Apele învăluite în ceață și peisajul de poveste al lacului Bled creează o atmosferă de evadare din cotidian, permițând relaxare, reflecție și reconectare interioară.

Ce fel de vacanță ți se potrivește în funcție de zodie

Fiecare semn zodiacal are particularități de personalitate distincte, ceea ce înseamnă că fiecare va aborda diferit situații precum călătoriile. De exemplu, un Berbec este pregătit să pornească pe trasee montane dis-de-dimineață, în timp ce un Pește preferă să se relaxeze lângă piscină. Odată ce înțelegi ce se potrivește zodiei tale, dar și companionilor tăi de călătorie, vei putea lua decizii mai bune. Rezultatul: vacanțe mai plăcute pentru toată lumea.

Iată ce trebuie să știi pentru ca vacanțele tale să se potrivească cel mai bine zodiei tale.

În primul rând, înainte de a rezerva o călătorie, este util să iei în considerare elementul din care face parte zodia ta.

Există patru elemente, iar fiecare semn aparține unuia dintre ele. Elementul tău te poate orienta către tipul de vacanță de care te vei bucura cel mai mult, conform almanac.com.

Foc (Berbec, Leu, Săgetător): Semnele de foc au nevoie de acțiune, aventură și mult soare. Vacanțele tropicale, snorkelingul cu rechinii, drumețiile în zone izolate și expedițiile prin junglă li se potrivesc foarte bine.

Pământ (Taur, Fecioară, Capricorn): Semnele de pământ se simt bine în natură. Relaxarea în pădure, statul la plajă sau cabanele izolate li se potrivesc personalității lor stabile. Totuși, fiind practice, pot prefera o combinație între oraș și natură, pentru a avea acces și la facilități urbane.

Aer (Gemeni, Balanță, Vărsător): Semnele de aer sunt orientate spre gândire, așa că orașele sunt mediul lor preferat. Muzeele, restaurantele și ieșirile nocturne în cluburi sunt alegeri potrivite. Deși nu le deranjează activitățile în aer liber, preferă să existe infrastructură urbană în jur.

Apă (Rac, Scorpion, Pești): Semnele de apă iubesc plajele, croazierele sau activitățile pe lac, precum jet-ski. Dacă te afli sub unul dintre aceste semne, este bine ca în apropiere să existe mare, lac sau piscină și să ai mereu costumul de baie la tine.

