Acte necesare pentru viza de flotant. Ghid pentru a obține viza pe actul de identitate

În primul rând, trebuie să știi că viza de flotant înseamnă, de fapt, dreptul unei persoane de a locui într-o anumită locație, chiar dacă nu deține acolo o proprietate sau nu are un contract de închiriere pe numele său.

Ce este viza de flotant?

Viza de flotant este un document eliberat de către autoritățile locale din România care atestă faptul că o persoană are dreptul de a locui într-o anumită locație, chiar dacă nu deține acolo o proprietate sau nu are contract de închiriere încheiat pe numele său.

Aceasta permite persoanei respective să se înregistreze cu domiciliul în respectiva locație, dar nu îi conferă drepturi de proprietate sau de închiriere asupra acesteia.

Viza de flotant este utilă în situațiile în care o persoană locuiește într-un anumit loc temporar sau într-o locație în care nu este proprietar sau titular al contractului de închiriere, cum ar fi cazul studenților care stau în cămine studențești sau al celor care locuiesc cu prieteni sau rude fără să aibă un contract formal de închiriere.

Viza de flotant poate fi solicitată la Primăria de pe raza teritorială în care persoana dorește să fie înregistrată cu domiciliul temporar.

Diferența între viza de flotant și mutație

Viza de flotant și mutația sunt două concepte distincte referitoare la înregistrarea unei persoane la o anumită adresă.

Viza de flotant atestă faptul că o persoană are dreptul de a locui temporar într-o anumită locație, fără să aibă o proprietate pe numele său ori un contract de închiriat.

Viza de flotant este temporară, ca în cazul studenților care au de stat trei sau patru ani într-o altă localitate, la cămin.

Mutația se referă la schimbarea adresei de domiciliu permanent în baza unui act legal, cum ar fi un contract de închiriere, act de proprietate sau act de vânzare-cumpărare a unei locuințe.

Mutarea domiciliului implică schimbarea adresei de înregistrare în actele de identitate ale persoanei și necesită anumite demersuri administrative, cum ar fi înregistrarea la primărie și la Biroul de Evidență a Persoanelor.

Aceasta este o procedură permanentă care se aplică atunci când o persoană dorește să-și stabilească domiciliul la o altă adresă decât cea anterioară.

Așadar, viza de flotant se referă la o înregistrare temporară a domiciliului la o anumită adresă, în timp ce mutația implică o schimbare permanentă a adresei de domiciliu în baza unui act legal.

Ce implică viza de flotant pentru proprietar

Viza de flotant este înscrierea reședinței temporare în actul de identitate și se face la cererea persoanei care locuiește mai mult de 15 zile la o adresă diferită de cea din buletin.

Această viză se acordă pentru o perioadă care nu poate depăși un an. Ea se poate reînnoi după expirarea perioadei, făcând o nouă cerere.

Ca să obții viza de flotant, trebuie completată cererea pentru stabilirea reședinței și depusă la Serviciul de Evidența Populației, împreună cu actul de identitate și contractul de închiriere, dacă există.

La Evidența Populației trebuie mers alături de proprietarul care te ia în spațiu.

Persoana care găzduiește o altă persoană mai mult de 30 de zile trebuie să anunțe poliția sau serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza unde se află imobilul.

Așadar, pentru proprietar nu reprezintă niciun pericol să ia în spațiu pe cineva și tot ce trebuie să facă este să se prezinte alături de persoana pe care o ia în spațiu la Evidența Populației și să facă o cerere de primire în spațiu.

Totodată, proprietarul trebuie să aducă și documentele care fac dovada adresei de reședință a locuinței unde ia în spațiu pe cineva.

Totuși, proprietarul trebuie să știe că la o adresă nu pot locui mai mult de 10 persoane care nu fac parte din aceeași familie. Așadar, poate lua în spațiu un număr limitat de persoane.

Ce acte sunt necesare pentru viza de flotant

Pentru eliberarea vizei de flotant, ai nevoie de următoarele documente:

· Actul de identitate în care se va înscrie mențiunea de stabilire a reședinței

· Documentul cu care se face dovada adresei de reședință în original și copie

· Cererea solicitantului

· Declarația scrisă a găzduitorului de primire în spațiu și un actul de proprietate

· Declarația pe propria răspundere a solicitantului prin care certifică existența unui imobil și faptul că locuiește efectiv la adresa declarată

· Documentul eliberat de Primărie din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (pentru locuitorii de la sate).

Mențiunea de stabilire a reședinței se acordă pentru perioada solicitată, iar aceasta trebuie să fie cuprinsă între o lună și 1 an, având valabilitate pe perioada în care persoana locuiește în mod efectiv la adresa pe care a declarat-o drept reședință.

Taxă viză de flotant

Viza de flotant se eliberează fără nicio taxă. Totuși, trebuie să plătești o taxă de timbru în valoare de 5 lei, pe care o poți plăti la Poștă sau la ghișeul de la Taxe și Impozite.

Vei avea nevoie de această chitanță alături de documentele de mai sus pentru a depune cererea de viză de flotant.

De asemenea, solicitanții care nu au împlinit 18 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal.

Cât durează viza de flotant

Viza de flotant are o valabilitate de un an și nu poate fi făcută pe o durată mai mică de o lună. Așadar, poți solicita viza pentru o perioadă de minimum o lună și maximum un an. Apoi, poți face altă cerere, dacă ai nevoie, tot cu durata maximă de un an.

Acest tip de viză permite persoanelor care nu au o adresă permanentă să se înregistreze la o adresă temporară, cum ar fi o chirie sau cazarea într-un alt loc decât locuința permanentă.

Viza de flotant este utilizată în principal în situațiile în care o persoană se mută temporar într-un alt oraș sau locuință și dorește să-și schimbe temporar adresa în documentele oficiale.

După expirarea vizei de flotant, persoana trebuie să solicite reînnoirea acesteia, dacă mai este necesară.

În cât timp se eliberează viza de flotant în 2023

Procedura de eliberare a vizei de flotant poate varia în funcție de administrația locală și de volumul de solicitări.

În general, se estimează că procesul poate dura între 15 și 30 de zile lucrătoare, însă acesta poate varia în funcție de circumstanțe individuale.

Eventua poți să contactezi autoritatea locală responsabilă de eliberarea vizelor de flotant pentru a obține informații specifice și pentru a afla durata exactă a procesului în anul 2023.

Această durată poate fi influențată de mulți factori, inclusiv dacă există zile libere legale după ce ai depus cererea, dacă există multe cereri sau alte lucruri care ar putea influența durata răspunsului la solicitare.

Dată publicare: 07-06-2023 08:37