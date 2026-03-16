Declarații precum „Mândru că este creat de om”, „Fără IA” apar în filme, marketing, cărți și pe site-uri web, relatează BBC.

Acest lucru vine ca răspuns la temerile că locurile de muncă sau chiar profesii întregi sunt înlocuite de un val de automatizare bazată pe IA.

BBC News a numărat cel puțin opt inițiative diferite care încearcă să creeze un logo care să obțină recunoașterea globală similară cu cea a logo-ului „Fair Trade” ( Comerț Echitabil) pentru produsele etic realizate.

Dar, cu atât de multe etichete concurente – precum și confuzia privind definiția „fără IA” – experții spun că consumatorii riscă să fie derutați, cu excepția cazului în care se va ajunge la un standard unic.

„IA creează o perturbare semnificativă, iar definițiile concurente a ceea ce este ‘creat de om’ confundă consumatorii”, spune expertul în consum Dr. Amna Khan de la Universitatea Metropolitană din Manchester.

„O definiție universală este esențială pentru a construi încredere, clarificare și certitudine”, a declarat ea pentru BBC News.

Mișcarea pentru certificări fără IA

Inițiativa de a crea sisteme de certificare fără AI urmează utilizării instrumentelor generative AI pentru a înlocui munca și creativitatea umană în diverse industrii, inclusiv modă, publicitate, publishing, servicii pentru clienți și muzică.

Organizațiile care încearcă să creeze aceste etichete includ atât companii, cât și organizații non-profit, cu sediul în Regatul Unit, Australia și SUA.

Cum funcționează certificările

Unele etichete precum no-ai-icon.com, ai-free.io și notbyai.fyi pot fi descărcate de oricine, gratuit sau contra cost, fără o auditare strictă.

Alte sisteme, precum aifreecert, necesită plată și au un proces strict de verificare pentru a stabili dacă un produs a folosit sau nu IA. Auditorii folosesc analiști profesioniști și software de detectare IA.

Dar experții în IA spun că obținerea unui consens în industrii privind ce înseamnă cu adevărat „creat de om” va fi complicată, pe măsură ce IA este integrat în tot mai multe instrumente cotidiene.

„IA este acum atât de omniprezent și integrat în diferite platforme și servicii, încât este cu adevărat complicat să stabilim ce înseamnă ‘fără IA’”, spune cercetătoarea în IA Sasha Luccioni.

„Din perspectiva tehnică, este greu de implementat. Cred că IA este un spectru, și avem nevoie de sisteme de certificare mai cuprinzătoare, mai degrabă decât de o abordare binară IA / fără IA.”

Unii consideră că linia ar trebui trasată la utilizarea IA generativ – chatboți care creează text, cod, muzică sau video pe baza comenzilor umane.

În genericul filmului thriller din 2024 cu Hugh Grant, Heretic, producătorii au inclus o mențiune: „Nu s-a folosit IA generativ la realizarea acestui film.”

Perturbarea cauzată de inteligența artificială

Industria artistică este deosebit de afectată de produsele realizate de IA și pare să fie focusul principal al reacției împotriva utilizării IA.

Cărți și filme întregi sunt realizate cu IA mult mai rapid și mai ieftin decât folosind metode tradiționale.

Studioul de film bollywoodian Itelliflicks se specializează în realizarea de filme cu IA și se laudă cu asta.

Însă uneori produsele care folosesc IA nu comunică clar acest lucru consumatorilor.

Acesta a fost cazul trupei virale Velvet Sundown, care s-a dovedit a fi complet IA.

În industria editorială, gigantul din domeniul editării și publicării de cărți, Faber and Faber a început să pună ștampila „Scris de om” pe unele dintre cărțile sale.

Autoarea Sarah Hall a cerut adăugarea ștampilei la romanul său Helm și a descris furtul de proprietate intelectuală folosit pentru antrenarea modelelor IA drept „furt creativ la scară mare”.

Compania britanică Books by People consideră că este necesar un standard de încredere care să indice clar când un produs sau o lucrare este creată de oameni.

„Editurile se confruntă cu un peisaj nou, în care cărțile pot fi produse în minute, în loc de luni sau ani, iar cititorii nu mai pot fi siguri dacă o carte reflectă experiența umană sau o imitație a unei IA”, spune co-fondatoarea Esme Dennys.

Books by People solicită editurilor să completeze chestionare despre practicile lor și cum verifică autorii. Compania verifică periodic eșantioane de cărți pentru a depista scrierea cu IA.

În Australia, compania concurentă Proudly Human folosește un sistem similar, dar și mai riguros, pentru a garanta că autorii nu folosesc IA generativ. Auditorii lor verifică fiecare etapă a publicării, inclusiv modificările de la manuscris la ediția ebook.

Compania urmează să anunțe parteneriate cu mari edituri și plănuiește să se extindă în muzică, fotografie, film și animație.

Directorul companiei, Alan Finkel, spune că astfel de sisteme sunt vitale, deoarece eforturile industriei de a analiza și eticheta conținutul creat de IA au eșuat.

„O certificare de ‘origine umană’ este necesară, dar auto-certificarea nu este suficientă, așa că avem un proces complet de verificare pentru a ne asigura că materialul este cu adevărat creat de om”, a spus el.