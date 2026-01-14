Un agent de poliție din Ploiești a fost prins în momentul în care primea mită de la un șofer. Ce abatere a vrut să ascundă

Un agent de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova a fost reţinut pentru luare de mită, banii fiind pretinşi de la un şofer care nu a acordat prioritate de trecere pe un drum din municipiul Ploieşti.

Potrivit unui comunicat emis, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul (PT) Prahova, inculpatul este agent de poliţie în cadrul IJP Prahova - Poliţia municipiului Ploieşti - Biroul Rutier.

"În fapt, s-a reţinut că la data de 09.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de agent de poliţie rutieră în cadrul I.P.J. Prahova- Poliţia Mun. Ploieşti - Biroul Rutier, inculpatul a pretins foloase necuvenite iar la data de 13.01.2026 a primit suma de 1.000 lei, cu titlu de mită, de la o persoană fără calitate specială. Suma de bani a fost pretinsă respectiv primită de agentul de poliţie pentru a nu aplica persoanei respective sancţiune contravenţională, pentru abaterea constatată la data de 09.01.2026, ca urmare a unei presupuse încălcări a regulilor de circulaţie în timp ce persoana în cauză conducea autoturismul personal pe drumul public din municipiul Ploieşti, respectiv pentru neacordarea priorităţii de trecere, faptă care impune şi aplicarea măsurii complementare a suspendării permisului de conducere", precizează anchetatorii.

În acest caz a fost organizat şi un flagrant.

"În urma acestor activităţi, a fost surprins în flagrant un agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti - Biroul Rutier, în timp ce primea suma de 1.000 de lei, cu titlu de mită, de la o persoană cu calitatea de martor denunţător", se menţionează într-un comunicat al Serviciului Judeţean Anticorupţie Prahova.

Inculpatul a fost reţinut de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, urmând a fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă.

