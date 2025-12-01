Povestea unui saxofonist român care cucerește lumea cu talentul său. De la străzile din Ferentari la marile scene ale lumii

1 decembrie
01-12-2025 | 07:28
×
Codul embed a fost copiat

Un saxofonist duce acordurile românești pe cele mai mari scene ale lumii alături de un celebru muzician - Ibrahim Maalouf.

autor
Paula Herlo,  Roxana Hulpe

Mihai Pîrvan a crescut între Clejani și Ferentari. În Franța a ajuns la 11 ani adus de bunicul său, membru în Taraful Haiducilor, care cucerea Hexagonul la începutul anilor '90.

În sunetul saxofonului se aud lăutarii, ritmurile țărilor pe care le-a vizitat și... dorul de acasă.

Un saxofonist român e ilustrarea expresiei ce n-a văzut Parisul. Mihai Pîrvan este talent și poveste. Descendent din lăutari, cu un talent nativ, își spune povestea alături de unul dintre cei mai mari artiști ai muzicii jazz la nivel mondial, Ibrahim Maalouf.

Până la 30 de ani a concertat în zeci de țări de pe toate continentele.

Citește și
horoscop bani
Top cinci zodii care atrag bani și avere. Ce spune horoscopul despre succesul financiar al zodiilor

Când l-am întâlnit, se pregătea pentru concertul din Abu Dhabi, ultimul din turneul cu care ajunsese în Japonia, Coreea, Australia și Taiwan.

Ibrahim Maalouf: „Mixând stiluri – de la cel românesc, uneori jazz, alteori cu influențe de muzică clasică – Mihai ascultă muzici din Turcia, Orientul Mijlociu și Nordul Africii, iar apoi le amestecă în sunetele pe care le creează. Când cântă la saxofon, nu seamănă cu niciun alt saxofonist: sună ca Mihai. Și având pe scenă un om cu personalitatea lui atât de evidentă când cântă, aducând mereu ceva diferit, stilul lui nu sună ca al niciunui alt saxofonist. După nunta mea, pentru că el a cântat la petrecerea nebună, a doua zi, mă așteptam să primesc mesaje despre rochie, despre tort, despre ceremonie. Nimic! Toate mesajele erau: 'Cine este saxofonistul nebun care a cântat la party?' Mihai Pîrvan.”

Mihai Pîrvan s-a născut la București. Tatăl era din Ferentari. Își amintește de evenimentele de familie la care lua parte în ghetou, de greutățile familiei și ziua în care a rămas în grija bunicii. Părinții plecaseră în Franța cu cele două surori, unde îi aștepta bunicul, Florea Pîrvan, zis și Hogea, un acordeonist celebru în lumea lăutarilor.

Viața în Franța și influența lăutarilor

Se însurase cu o franțuzoaică și primise cetățenia, iar în Franța artiștii care urcă suficient de des pe scenă au dreptul la un salariu. Iar atunci, la începutul anilor '90, Taraful Haiducilor nu era doar o trupă — deveniseră un fenomen în Franța.

Mihai a ajuns în Franța în 2003 când avea 11 ani. Părinții n-aveau documente de rezidență, iar bani câștigau cântând cu bunicul la evenimente sau pe stradă.

Reporter: „Ce credeți că le-ați dăruit?”

Hogea Pîrvan, lăutar: „I-am ajutat să fie mai bine că acolo era altceva.”

Acolo era sărăcie lucie.

Mihai Pîrvan, saxofonist: „Cred că dacă aș fi rămas în România, situația mea ar fi fost cu totul alta. Aș vrea să pot spune că ar fi fost bine, dar adevărul este că nu cred deloc asta. Astăzi mă uit la prietenii mei apropiați din copilărie, iar realitatea lor este dureroasă. Nu vorbim doar de dificultăți trecătoare — unii se confruntă cu sărăcie, alții cu probleme legate de corupție, iar în unele cazuri chiar cu riscul de a ajunge la închisoare. E greu să vezi toate acestea și să poți spune cu sinceritate că lucrurile ar fi stat mai bine.”

Talentul recunoscut încă de la școală

Surorile lui, Monica și Lizbeth, erau deja acolo înscrise la școli de muzică. Profesorii au înțeles imediat că și Mihai are un talent nativ pentru că, la ora de muzică, cânta cu fluierul, după ureche, piese auzite la radio.

Mihai Pîrvan, saxofonist: „Prima zi de școală mi-o amintesc și acum. Am scris cum e la noi… compoziție. Compunere, pardon. Dar doar vreo patru rânduri, nimic extraordinar. Și oamenii, văzând că scriu franceză, profesoara, văzând că o stăpânesc deja, m-au mutat dintr-a 5-a în clasa a 6-a, după doar trei zile. Am sărit un an.”

Pentru Mihai totul era fascinant. Micul orășel în care se mutaseră și care se numea Fontenay le Comte, piațeta în care cânta cu tatăl lui, cu acordeonul, pe stradă, oamenii care se uitau la ei uimiți.

Doar un an a fost de miere. În 2004, președintele de la acea vreme, Nicholas Sarkozy, a început o amplă campanie de expulzare a imigranților, iar ei erau pe listă pentru că nu reușiseră să obțină acte urmau să fie expulzați.

Mihai Pîrvan: „Am scris o scrisoare — ceva în genul unei petiții adresate președintelui sau prefectului. Era scrisă de mână, simplu, cu cuvintele mele, cum mă pricepeam atunci. Am uitat-o în bancă. Mai târziu, două fete din clasă au găsit-o și au dus-o la profesori. Așa s-a aflat totul, iar de acolo s-a ajuns până la pancarta aceea uriașă de doi metri pe doi, pe care scria: "Nu expulzați familia de români."”

Comunitatea din micul orășel s-a mobilizat să ajute familia de români.

Mugurel Barbu, tatăl lui Mihai: „Și ne-au cunoscut că se cam eram niște oameni cuminți. Și vream chiar într-adevăr să ne integrăm. Eram român, eram țigan, dar nu știam să furăm, nu știm să furăm.

Oportunitatea de muncă pentru familie

Un părinte i-a propus tatălui să muncească. La firma lui de construcții ca să-și obțină acte de rezidență. Copiii studiau toți la școli de muzică și pentru ei s-a angajat. Voia să le ofere educația de care n-a avut parte. Monica studia vioara, Lizbeth pianul, iar Mihai saxofonul. În 2010 s-a născut al patrulea copil, Gianny, care studiază la Conservator același instrument ca fratele lui.

Reporter: „Nu te-a tentat acordeonul?”

Mihai Pîrvan: „Am încercat, dar cum se întâmplă deseori în comunitatea noastră, când profesorul îți este chiar tatăl sau bunicul, lucrurile nu sunt simple. E greu să înveți când cei apropiați nu au întotdeauna răbdare cu tine. Și poate tocmai de aceea am simțit nevoia să-mi găsesc propriul drum. Saxofonul m-a salvat din punctul acesta de vedere, nu mă bătea nimeni la cap.”

Despre asta vorbesc de multe ori când se adună în jurul mesei. Despre presiunea la care sunt supuși copiii lăutarilor de a-și urma vocația.

Mugurel Barbu: „Nu i-am spus eu prea des bravo.”

Reporter: „Și nu simțiți să-i spuneți acum?”

Mugurel Barbu: „Îi spun.”

Mihai Pîrvan: „La noi muzica este ceva sacru și dacă tu, copil, nu urmezi drumul e un păcat.”

La 25 de ani avea deja o trupă de instrumentiști. Atunci l-a întâlnit pe Ibrahim Maalouf.

Mihai Pîrvan: „Eram cu trupa asta și ne-a invitat să cântăm pentru a face banda sonoră a unui film.”

Ibrahim Maalouf, prin muzica lui, a construit o punte sonoră între Orient și Occident. Prin muzica lui aflată la granița dintre jazz, clasic și tradiție arabă, a devenit un star la nivel mondial.

Ibrahim Maalouf: „Are această uimitoare abilitate de a cânta foarte multe stiluri și, în același timp, este suficient de deschis la minte pentru a aborda și altele. Iar acesta este exact spiritul de care am nevoie în trupa mea.”

Mihai își poartă România în muzica lui. Zilele acestea lucrează cu o trupă la propriul album prin care vorbește lumii despre originile lui.

Reporter: „Te-ai mai întoarce?”

Mihai Pîrvan: „Da, și mâine. Pentru că România e a mea. Țara mea, sângele meu, mâncarea mea, muzica, limba. Din cultura asta m-am născut și ea m-a construit la bază. Când am ajuns în Franța aveam 11 ani și pot spune că eram deja format — rădăcinile mele erau aici. Și uite, oricât aș fi plecat, tot aici sunt români. Tot aici e România. Și asta contează.”

Familia și tradiția

De câțiva ani e într-o relație cu o yemenită despre care spune că îi e soție, că așa e la țigani.

Mihai Pîrvan știe că Franța i-a dat educație. Că școlile lor sunt medii de cultură în care copiii talentați se dezvoltă spectaculos. El și frații lui au înțeles de mici că asta e șansa lor.

Reporter: „Ce ai adus cu muzica ta din România?”

Mihai Pîrvan: „Accentul. Sufletul. Acea intensitate pe care noi, ca popor, o punem în muzică. Pentru noi, muzica nu e doar artă — e parte integrantă din viață. O trăim, o ducem cu noi, o respirăm. Și exact asta am adus.”

Mihai Pîrvan strălucește lângă unul dintre cei mai mari artiști ai lumii. Și încet-încet își croiește drum spre propriul succes. De la haiducii lăutari a luat dorința de a-și pune inima pe scenă, iar de la Maalouf bucuria de a se deschide către toate culțirile lumii pentru ca în final, în fața oamenilor, saxofonul lui să cânte povestea copilului care își trăiește visul de a vorbi lumii prin muzică.

94 de oameni au murit în incendiu care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”

Sursa: Pro TV

Etichete: roman, muzica, 1 decembrie, talent,

Dată publicare: 01-12-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Conferința lui Chivu, întreruptă dintr-un motiv incredibil. Reacția românului, de pus în ramă
Citește și...
Un chinez a devenit viral după ce l-a imitat perfect pe Donald Trump. „Am un mic talent actoricesc”
Stiri Diverse
Un chinez a devenit viral după ce l-a imitat perfect pe Donald Trump. „Am un mic talent actoricesc”

Un chinez face furori pe internet cu felul în care îl imită pe Donald Trump. Bărbatul de 42 de ani a devenit vedetă peste noapte, după ce a postat un clip în care a redat perfect gesturile, expresiile și tonul liderului de la Casa Albă.

Top cinci zodii care atrag bani și avere. Ce spune horoscopul despre succesul financiar al zodiilor
Stiri Diverse
Top cinci zodii care atrag bani și avere. Ce spune horoscopul despre succesul financiar al zodiilor

În astrologie, unele zodii sunt asociate cu succesul financiar și atragerea prosperității. Fie prin disciplină, intuiție sau perseverență, aceste zodii par să aibă un talent aparte pentru a-și construi stabilitatea materială și a valorifica oportunitățile.

&

Cine a fost Mihai Leu. Povestea campionului care a strălucit în box și automobilism
Stiri actuale
Cine a fost Mihai Leu. Povestea campionului care a strălucit în box și automobilism

Mihai Leu, sportiv român apreciat, a strălucit atât în box, cât și în automobilism, demonstrând talent și determinare. El a murit marți seară, la 57 de ani.

A treia semifinală LIVE Românii au talent, în această seară la PRO TV
Stiri Mondene
A treia semifinală LIVE Românii au talent, în această seară la PRO TV

Începe a treia semifinală LIVE Românii au talent! De la 20:30, pe PRO TV, ultimii 12 concurenți luptă pentru un loc în Marea Finală.

Prima semifinală „Românii au talent!” începe la 20:30. „Să dea tot ce au mai bun în ei, e momentul lor”
Stiri Mondene
Prima semifinală „Românii au talent!” începe la 20:30. „Să dea tot ce au mai bun în ei, e momentul lor”

Vineri seară, de la 20:30, începe spectacolul mult așteptat: prima semifinală LIVE Românii au talent! Scena va fi cucerită de momente impresionante, emoție, energie și mult talent – totul în doar câteva ore, în direct, la PRO TV.

Recomandări
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
1 decembrie
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare.

Parada de 1 Decembrie 2025. Care este programul de Ziua Națională. Vor fi restricții de trafic
Stiri actuale
Parada de 1 Decembrie 2025. Care este programul de Ziua Națională. Vor fi restricții de trafic

Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și parlamentari.

Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Noiembrie 2025

29:53

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28