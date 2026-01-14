Cseke Attila acuză „fentarea” impozitelor locale. Guvernul pregătește reguli mai stricte pentru contribuabili

14-01-2026 | 12:52
Attila Cseke
Inquam Photos / Mălina Norocea

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că există o categorie de contribuabili care „fentează” plata impozitelor locale.

Sabrina Saghin

El a anunţat că, prin noul pachet de măsuri administrative, vor fi evitate situaţiile existente în prezent, cu referire la autoturisme înregistrate, scoase şi apoi reînregistrate la unele primării.

„O parte însemnată, din punctul meu de vedere, poate chiar mai importantă decât această reorganizare sau reducere de posturi, sunt mecanismele prevăzute în acest pachet, care întăresc capacitatea financiară a autorităţilor locale, pe de o parte, şi doi - rezolvă din inechităţile sociale care se întâmplă zi de zi în România la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. Vă dau un exemplu, poate şi mai elocvent, poate şi în contextul zilelor în care suntem la început de anul 2026. Avem o categorie de contribuabili care an de an îşi plătesc impozitele locale, chiar în primele luni îşi doresc să-şi plătească impozite, adică sunt cetăţeni conştiincioşi, cetăţeni cu mult bun simţ şi cărora, evident, trebuie să le mulţumim şi autorităţile locale, la fel, le mulţumesc. Dar avem o altă categorie de contribuabili care fentează plata acestor impozite locale - şi vorbesc şi de situaţia anterioară creşterii de anul acesta a impozitelor locale", a susţinut Cseke Attila la Digi24 TV, scrie Agerpres.

Ministrul descrie un fenomen larg răspândit

El a adăugat că cifrele exacte pot fi furnizate de primării, dar a expus un caz care s-a desprins din discuţiile avute cu autorităţile locale referitor la evitarea plăţii impozitului la autoturisme.

„Astăzi, conform legislaţiei, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziţionat un autoturism - şi se întâmplă în destul de multe UAT-uri, şi sunt exemple în acest sens -, un autoturism cu o capacitate cilindrică destul de mare, peste 2.000 de centimetri cubi, unde impozitul este mai ridicat, a fost şi anul trecut, e şi anul acesta, există posibilitatea, de exemplu, a achiziţionării în martie a unei asemenea maşini şi a scoaterii din evidenţa primăriei în decembrie pentru a nu plăti impozit, iar în ianuarie acelaşi cetăţean să-l pună din nou în evidenţa primăriei. Şi se fentează bugetul local în condiţiile în care, pe de altă parte, avem contribuabili care nu-şi permit şi nu-şi doresc maşini cu asemenea capacitate şi îşi plătesc impozitul în fiecare an", a explicat ministrul Dezvoltării.

Cseke Attila
Cseke Attila: „Reforma administraţiei va eficientiza statul, nu va da oameni afară”

Proiectul de lege intră în transparență publică

Întrebat dacă este vorba despre un fenomen răspândit, el a răspuns: „Da, este un fenomen răspândit. Din ceea ce am primit mesaje, sesizări de-a lungul timpului pe acest subiect, este un fenomen răspândit şi evident că la nivelul comunităţii locale oamenii văd acest lucru. Şi atunci cei care sunt plătitori de bună credinţă şi de bun simţ, oameni contribuabili corecţi, cum se simt acei oameni când văd că unii pot să fenteze într-una asemenea hal? De exemplu, acest pachet rezolvă această problemă şi nu se vor mai întâmpla atât de lucruri şi pentru o lună de zile de evidenţă în primărie va trebui plătit pentru asemenea autoturism. (...) Suntem deschişi, am avut multiple discuţii cu autorităţile locale. Se poate discuta în continuare, nu e nicio problemă, dar pachetul din punctul nostru de vedere este gata de promovare. Va decide coaliţia în ce formă mergem mai departe".

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a anunţat, marţi, că a pus în transparenţă decizională publică proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.  

Sursa: Agerpres

