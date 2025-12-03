Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
03-12-2025 | 09:50
Miley&Maxx 2
Getty Images

Miley Cyrus și iubitul ei muzician, Maxx Morando, s-au logodit, iar artista a afișat inelul impresionant la premiera filmului Avatar, stârnind imediat atenția fanilor și a presei.

autor
Claudia Alionescu

Cântăreața hitului Wrecking Ball, în vârstă de 33 de ani, a purtat o rochie neagră cu diamante și cu o bandă de aur în timp ce a pășit pe covorul roșu din Los Angeles. Însă, piesa de rezistență a fost bijuteria de pe mâna stângă, adică inelul de logodnă.

Miley a strălucit la propriu cu ținuta ei la premiera Avatar.

O sursă a confirmat pentru Page Six că cei doi sunt logodiți, relatează The Sun

Miley Cyrus se întâlnește cu Maxx Morando, în vârstă de 27 de ani, din anul 2021.

Cei doi au făcut o serie de poze în care au stat îmbrățișați chiar înainte de premiera filmului. 

Maxx este cunoscut mai ales pentru faptul că este toboșar în trupa Liily.

De asemenea, s-a aventurat și în modă. El chiar a creat o ținută de festival pentru Miley Cyrus acum patru ani.

În timp ce inelul lui Miley a stârnit zvonuri, tatăl lui Maxx a contribuit rapid la speculații.

Într-un comentariu postat pe Instagram, alături de o poză cu inelul, a scris: „Felicitări!”, urmat de un emoji cu inimă roșie, precum și de emoji-uri cu inel, confetti de sărbătoare și șampanie.

Tot mai mulți tineri fac terapie pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc. Orașele cu cele mai multe cereri

Sursa: The Sun

Etichete: film, inel de logodna, Miley Cyrus, avanpremiera,

Dată publicare: 03-12-2025 09:39

