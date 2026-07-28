Creatorul expoziției "Body Worlds" a devenit celebru în întreaga lume prin corpurile umane conservate prin plastinare, o tehnică pe care a dezvoltat-o în anii '70.

Expozițiile sale au atras milioane de vizitatori. Dar și critici dure, fiind considerate de unii drept lipsite de respect față de cei morți.

Artistul a susținut întotdeauna că scopul său a fost educația și înțelegerea anatomiei umane. El suferea de boala Parkinson din 2010. Potrivit familiei, ultima sa dorință a fost ca propriul corp să fie plastinat.