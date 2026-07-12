„Kabuki” – o formă de teatru care a apărut în secolul XVII – face parte din patrimoniul UNESCO. Artiștii japonezi au început cu o surpriză pentru spectatori.

Publicul a fost cucerit din prima clipă, când artistul a cântat imnul național al României la șamisen, un instrument specific japonezilor. A urmat o călătorie imaginară în Țara Soarelui Răsare.

Spectatoare: „Foarte interesant. Mă pasionează cultura japoneză și serialele lor, așa că a fost o oportunitate pentru mine și mi-a plăcut foarte tare. Chiar învăț și limba japoneză.”

Tânără: „Mi s-a părut foarte interesant, mult mai fain decât credeam că o să fie.”

Reporter: Știi și japoneză?”

Tânără: „Da, dar de nivel începător spre mediu.”

Spectatoare: „E tradiție, e altceva. Oricum, sunt undeva sus japonezii... Maniera lor de dans și de interpretare – foarte fain. Ne plac japonezii, ne dau lecții.”

Spectator: „Inedit. Această civilizație din Extremul Orient minunează și minunează. Sper să mai vină această trupă și eu să fiu spectatorul lor.”

Carmen Okabe, organizatoarea spectacolului: „Avem doi artiști care sunt recunoscuți drept comoară națională în Japonia. Un artist care să și cânte la instrumentul șamisen, să facă și Dansul Leului Spiritual este practic unic și ultimul din Japonia în momentul de față. Este un spectacol tradițional japonez greu de găsit chiar și în Japonia.”

Senju Einojo, artist japonez: „Publicul a fost entuziasmat și sper că i-a plăcut spectacolul.”

Spectacolul tradițional japonez va avea loc din nou duminică seară la Cetatea Devei, după care artiștii japonezi își vor continua turneul european prin Ungaria, Slovacia și Cehia.