Recordul inedit stabilit de fanii lui Pitbull la concertul artistului. Regulile stricte pe care au trebuit să le respecte

La numărătoarea oficială au participat 22.141 de persoane, suficient pentru a stabili un nou record mondial Guinness.

În ciuda temperaturilor de aproximativ 30 de grade Celsius, mii de admiratori ai rapperului americano-cubanez au venit costumați în stilul său devenit emblematic: cămașă albă, cravată neagră, ochelari de tip aviator, bărbi false și, bineînțeles, chelia artificială.

Fanii lui Pitbull au transformat concertul susținut de artist la festivalul British Summer Time din Hyde Park, Londra, într-un eveniment care a intrat în istorie. Peste 22.000 de persoane au purtat chelii false și au stabilit un nou record mondial Guinness pentru cea mai mare adunare de oameni care poartă astfel de accesorii în același loc, notează The Independent .

Fenomenul a început în urmă cu un an, când fanii lui Pitbull, supranumiți în glumă „Bald-es”, au început să se prezinte la concertele sale costumați asemenea artistului. Ideea a prins rapid amploare și s-a transformat într-o provocare lansată de creatorul de conținut Jack Remmington și de prezentatorul BBC Radio 1, Greg James, care au petrecut opt luni încercând să mobilizeze cât mai mulți participanți.

După ce reprezentanții Guinness World Records au confirmat oficial recordul, Pitbull s-a adresat mulțimii.

„Cine s-ar fi gândit că un cubanez din prima generație va ajunge la Londra și va intra în Cartea Recordurilor Guinness? Am reușit, Bald-es, am reușit!”, a spus artistul.

Regulile au fost stricte

Nu orice participant putea fi inclus în record. Organizatorii au impus reguli clare: părul trebuia ascuns complet sub chelia falsă, accesoriul trebuia purtat cel puțin un minut în timpul numărătorii, iar persoanele care erau în mod natural chele nu puteau fi luate în calcul.

Voluntarii Guinness au verificat fiecare participant înainte de validarea recordului.

Printre participanți s-au aflat oameni de toate vârstele. O mamă și fiica sa au povestit că și-au pus cheliile false încă de dimineață, înainte de a urca în tren spre Londra.

„Le purtăm de la ora nouă. A fost puțin dificil să le lipim, dar a meritat”, au spus acestea, explicând că Pitbull este artistul lor preferat datorită atmosferei pe care o creează la concerte.

Printre cei mai tineri deținători ai noului record s-a numărat și Thomas, un bebeluș în vârstă de doar opt luni. Părinții săi cumpăraseră biletele înainte ca acesta să se nască și au decis că primul său concert trebuie să fie chiar cel al lui Pitbull.

După momentul dedicat recordului mondial, Pitbull a urcat pe scenă și și-a început recitalul cu piesa „Don't Stop the Party”. Concertul a atras aproape 70.000 de spectatori, devenind cea mai mare reprezentație organizată vreodată în cadrul festivalului British Summer Time din Hyde Park.

Artistul, cunoscut pentru hituri precum „Hotel Room Service”, „I Know You Want Me” și „Give Me Everything”, a transformat astfel spectacolul de la Londra într-un eveniment memorabil atât pentru muzică, cât și pentru recordul mondial stabilit de fanii săi.