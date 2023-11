A fost identificat primul exemplar hibrid lup-câine din România. Ce spun experții despre apariția acestui animal

În rândul specialiștilor descoperirea produce îngrijorare. Ar putea însemna, spun ei, începutul declinului speciei lupilor la noi în țară. Situația a apărut ca urmare a înmulțirii câinilor hoinari în păduri - care potrivit unor estimări ale organizațiilor de mediu - ar fi ajuns la 350 de mii.

Exemplarul hibrid lup-câine a fost identificat în partea estică a Munților Făgăraș, alături de 47 de lupi, care - în mare parte - trăiesc în șase haite. Animalul este primul de acest fel confirmat, în urma unor analize ADN, în România.

Descoperirea a fost făcută de un studiu de monitorizare genetică făcut pe o suprafață de 1.400 de kilometri pătrați. Au fost analizate, timp de 3 ani, probe de urină recoltate din zăpadă, excremente și fire de păr provenite de la lupi.

Cristian Remus-Papp, Manager Departament Specii Sălbatice WWF România: „Anumite gene care fi transmise de la câine ar facilita o apropiere mult mai mare a acestor lupi hibrizi față de oameni, adică ar putea să dispară această frică ancestrală în ceea ce privește omul”.

O explicație pentru apariția exemplarului hibrid lup-câine ar fi prezența tot mai mare a câinilor hoinari în habitalul lupilor.

În timpul cercetării, camerele de monitorizare amplasate în păduri au identificat un câine la fiecare 3 apariții ale unui lup.

Iosif Ruben, Departament Monitorizare Faună Conservation Carpathia: „De la an la an am înregistrat o dinamică destul de mare la nivelul indivizilor reproducători, la nivelul masculului și femelei alfa, asta e un semn de întrebare și o posibilă amenințare la adresa acestor haite de lupi.”

Potrivit estimărilor, în toată România, ar fi aproximativ trei mii de lupi. Apariția exemplarelor hibride lup-câine poate duce în viitor la dispariția lupilor din pădurile României - spun autorii cercetării - iar efectele pot fi periculoase.

Lupii vânează, în general, animale ierbivore - cerbi, căpriori sau mistreți - iar în lipsa lor, acestea pot afecta regenerarea pădurilor, prin pășunat intens.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 07-11-2023 19:56