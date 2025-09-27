A fost creat „cimentul viu”, cu ajutorul unei bacterii. Ce proprietăți are acesta

O echipă internațională de oameni de știință a creat cimentul viu, în care a reușit să încorporeze bacteria Shewanella oneidensis.

Acest material viu nu doar că susține structuri, ci poate funcționa și ca un sistem de stocare reîncărcabilă a energiei, ceea ce înseamnă că, în viitor, materialele care alcătuiesc orașele ar putea contribui la alimentarea lor energetică.

Rezultatul e un „hibrid microbian-ciment”, după cum l-au numit cercetătorii de la Universitatea Aarhus, din Danemarca, și Universitatea Jiaotong, din Chongqing, China.

„Am combinat structura cu funcția”, a declarat Qi Luo, unul dintre autorii studiului.

„Rezultatul este un nou tip de material care poate atât să suporte greutăți, cât și să stocheze energie – și care își poate recăpăta performanța atunci când primește nutrienți”, a mai spus acesta, conform IFL Science.

