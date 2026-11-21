Ţuţuianu argumentează că, aşa cum este formulată legislaţia în prezent, există partide poltiice fondate de două-trei persoane, care, fără a avea vreo activitate şi fără a participa la alegeri, au cerut să închirieze spaţii de la RA-APPS, scrie News.ro.

„Propunerea mea este următoarea: 100 de membri de partid, minim, iar pentru partidele locale, a rezultat în urma discuţiilor din procedura de transparenţă, că ar fi nevoie să modificăm acest număr, pentru că sunt partide politice mici, unii i-am găsit, de exemplu, la Mureş, mi-au şi cerut o întâlnire şi am avut, a fost foarte interesantă, care mi-au spus, sunt nişte arhitecţi care au fondat un partid, noi dorim să candidăm doar local, la Târgu Mureş şi în localităţile din judeţ. Şi cred că aici putem să mergem pe un număr mai mic de membri de partid, să spunem 20, iar partidele acestea mici, care îşi propun să intre în competiţia naţională, ar trebui să-şi actualizeze numărul de membri de partid”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Preşedintele AEP a susţinut că, odată cu introducerea legislaţiei care permite înfiinţarea partidelor de către câteva persoane, în România a apărut ”o puzderie” de partide, din care doar câteva au cu adevărat activitate politică.

„Sunt partide înfiinţate de 2 sau 3 membri din cadrul aceleiaşi familii”

„Astăzi avem o puzderie de partide, sunt 276 înregistrate în Registrul partidelor. Nu funcţionează decât 15-20 de partide, legea ne obligă să facem controale la toate, aplicăm sancţiuni. Tribunalul Bucureşti n-a putut urmări dacă aceste 276 de partide şi-au actualizat actele constitutive, au loc alegeri la fiecare patru ani, cum prevede legea, dacă sunt sau nu respectate drepturile membrilor de partid. Sunt partide înfiinţate de 2 sau 3 membri din cadrul aceleiaşi familii sau familia extinsă a unor persoane. Lucrurile astea, după părerea mea, nu generează democraţie. Faptul că avem 276 de partide, eu cred că democraţia consolidată înseamnă partide puternice, care au proiecte, care au programe, care au resurse şi care au activitate”, a subliniat şeful AEP.

El consideră că sunt partide al căror scop a fost de a accesa imobile aflate în proprietatea RA-APPS, în zone considerate bune.

„Unele partide s-au înfiinţat (...) doar pentru a lua, de exemplu, spaţii de la RA-APPS. Presa a scris anul acesta că două partide care nu există, n-au participat la nicio competiţie niciodată, au închiriat spaţii de la RA-APPS pe Kiseleff. Când am mers şi am verificat, n-au intrări de bani ca să plătească o chirie, de unde rezultă concluzia că chiriile pentru acele spaţii sunt plătite fie de persoane fizice, fie de persoane juridice. Or, asta nu asigură nici transparenţă, nici legalitate, nici nu dă legitimitate”, a arătat Adrian Ţuţuianu.