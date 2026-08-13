Cele două exploatații afectate dețin un efectiv de 441 de capete, respectiv 722 de capete de ovine. Potrivit ANSVSA, inspectorii veterinari au constatat abateri grave, precum ascunderea mortalităților din ferme, deținerea de animale neidentificate și lipsa totală a crotaliilor obligatorii. Inspectorii trag un semnal de alarmă privind „iresponsabilitatea” unor oieri care „sabotează munca serviciilor veterinare” și avertizează că aceștia vor fi „sancționați drastic”, scrie News.ro.

Potrivit ANSVSA, verificările efectuate de inspectorii veterinari în cele două focare din județul Constanța au scos la iveală abateri grave. Aceștia au constatat ascunderea mortalităților din ferme, deținerea de animale neidentificate și lipsa totală a crotaliilor obligatorii. Mai mult, s-a descoperit utilizarea ilegală a unor crotalii provenite din alte județe sau care figurau în baza oficială de date ca fiind deja exportate în trecut către state terțe, fiind practic refolosite pentru a masca lipsa de trasabilitate a animalelor prezente în exploatații.

În acest context de „alertă maximă”, ANSVSA trage un semnal de alarmă sever cu privire la „iresponsabilitatea” unor crescători de animale, ale căror acțiuni ilegale „sabotează direct eforturile serviciilor veterinare oficiale de combatere a bolilor”.

„În contextul epidemiologic actual extrem de dificil, nerespectarea legislației privind trasabilitatea reprezintă un risc major pentru zootehnia românească”, avertizează ANSVSA.

Fără despăgubiri pentru nerespectarea legii și sancțiuni drastice

ANSVSA reamintește tuturor deținătorilor de animale că statul acordă despăgubiri financiare exclusiv în condițiile respectării integrale a legislației sanitar-veterinare. În cazurile menționate, unde animalele nu sunt înregistrate, sunt identificate fraudulos sau sunt mutate fără acte legale, „proprietarii NU vor primi nicio despăgubire” pentru pierderile suferite.

„Mai mult decât atât, acești crescători riscă amenzi contravenționale maxime, sechestrarea și eutanasierea imediată a întregului efectiv neconform (fără drept de compensare), precum și deschiderea de dosare penale pentru răspândirea bolilor la animale, faptă pedepsită cu închisoarea de Codul Penal”, afirmă sursa citată.

Comerțul clandestin, principala cale de transmitere a bolilor

Potrivit inspectorilor veterinari, mișcări „clandestine” de animale, realizate în afara controlului sanitar-veterinar, reprezintă principala cauză care favorizează transmiterea bolilor infecțioase de la o regiune la alta, cel mai recent caz dintr-o „serie alarmantă” de astfel de încălcări ale legii fiind înregistrat chiar miercuri în județul Vaslui.

„Nu putem tolera ca munca a mii de medici veterinari, eforturile zilnice ale oierilor corecți și resursele imense alocate de stat pentru protejarea fermelor noastre să fie reduse la zero de iresponsabilitatea câtorva comercianți și crescători clandestini. Focarele din Constanța și cazul recent de transport ilegal din Vaslui arată că biosecuritatea este tratată cu superficialitate de către cei care încalcă legea, fapt ce pune în pericol exporturile și îi afectează direct pe toți crescătorii de bună-credință. Majoritatea crescătorilor de oi sunt corecți și respectă regulile. Nu este drept să sufere consecințele un întreg sector din cauza câtorva care, din inconștiență, îi riscă pe toți ceilalți. Tot ce face ANSVSA este pentru fermieri, nu împotriva lor. Am luptat ani la rând să deschidem piețe de export noi și valoroase. Trebuie să ajungem din nou acolo și putem face asta numai împreună”, afirmă președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

ANSVSA anunță intensificarea controalelor în trafic pe întreg teritoriul național și avertizează că toleranța „va fi zero pentru samsarii de animale și crescătorii iresponsabili”.