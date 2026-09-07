Conducerea ANSVSA precizează că toate alertele sanitare veterinare referitoare la retrageri/rechemări de produse sunt publicate pe site-ul instituţiei şi le cere cetăţenilor, dar şi reprezentanţilor mass-media să nu propage materiale neverificate.

„În ultima perioadă, în spaţiul public şi pe reţelele de socializare au circulat informaţii false (fake news) cu privire la presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum şi despre evoluţia unor focare de boli ale animalelor. Aceste mesaje conţin informaţii eronate, care pot induce în eroare publicul şi pot crea îngrijorări inutile în rândul consumatorilor şi al crescătorilor de animale”, se arată într-un comunicat al ANSVSA, citat de News.ro,

Oficialii ANSVSA declară că siguranţa alimentară este monitorizată permanent, toate alertele reale de rechemare/ retragere a produselor de pe piaţă fiind publicate transparent pe site-ul instituţiei.

„Situaţia epidemiologică este sub control. Orice focar oficial de boală este raportat şi gestionat conform procedurilor legale”, se menţionează în comunicat.

Autoritatea lansează un apel către cetăţeni şi reprezentanţii mass-media să nu propage materiale fără ca acestea să fie verificate.

„Vă rugăm să verificaţi orice informaţie direct pe canalele noastre oficiale, care sunt actualizate în permanenţă: Alerte şi comunicate oficiale: www.ansvsa.ro, Situaţia din teritoriu: Website-urile DSVSA judeţene, Noutăţi în timp real: Pagina oficială de Facebook ANSVSA. Vă mulţumim pentru responsabilitate şi cooperare. Ajutaţi-ne să oprim dezinformarea printr-o distribuire a acestui mesaj”, precizează conducerea ANSVSA.