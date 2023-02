Ziua Constantin Brâncuși 2023. Unde se află acum majoritatea operelor sculptorului român

Născut pe 19 februarie 1876, în Hobița, Gorj, Constantin Brâncuși este considerat o personalitate marcantă în mișcarea artistică a secolului al XX-lea şi unul dintre cei mai mari sculptori ai acestei perioade.

Alături de alți artiști, Constantin Brâncuși a modificat gândirea plastică și a contribuit la transformarea sculpturii tradiţionale în sculptură modernă.

Este artistul care a asimilat în opera sa „toată istoria sculpturii pe care a dominat-o şi a depăşit-o'', potrivit criticul de artă Mircea Deac, în volumul „Constantin Brâncuşi” (Editura Meridiane, 1966).

Ziua națională Constantin Brâncuși, pe 19 februarie

Iniţiativa instituirii unei zile dedicate marelui artist român a aparţinut scriitorului Laurian Stănchescu, preşedinte al Fundaţiei Ideea Contemporană, care a solicitat, printr-o scrisoare publică adresată preşedintelui Klaus Iohannis, să declare Ziua Naţională Constantin Brâncuşi, pe data de 19 februarie, potrivit Agerpres.

Propunerea legislativă privind instituirea acestei zile a fost iniţiată de mai mulţi parlamentari, care printre alte motive au menționat că declararea datei de 19 februarie drept „Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare naţională legală reprezintă „o reparaţie morală faţă de refuzul şi umilirea sculptorului de către statul român atunci când a vrut să doneze toată opera sa poporului nostru.”

În 1951, cu șase ani înainte să moară, Brâncuși a dorit să doneze statului român 230 de sculpturi, însă a fost refuzat pe motiv că operele sale nu au nicio valoare.

Gheorghe Gheorghiu Dej, liderul partidului comunist la acea vreme, a spus că „Operele lui Brâncuși nu ajută cu nimic la edificarea socialismului în România.”

După acest refuz, Brâncuși și-a donat operele Franței. Pentru că statul francez nu putea accepta donații de la cetățeni străini, Constantin Brâncuși a devenit cetățean francez, pentru a putea finaliza donația.



Operele lui Constantin Brâncuși - unde sunt acum

Constantin Brâncuşi a lăsat lumii o colecție impresionantă de opere caracterizate printr-o eleganţă deosebită, rezultată din combinarea simplităţii artei populare româneşti cu rafinamentul avangardei pariziene.

Atelierul lui Constantin Brâncuși se află în cadrul Centrul Naţional de Artă şi Cultură Georges-Pompidou și găzduiește cea mai mare parte din colecția sculptorului, formată din 137 de sculpturi, 87 de piedestale, 41 de desene, 2 tablouri și peste 1.600 de plăci fotografice din sticlă și fotografii originale ale artistului, potrivit centrepompidou.fr.

O parte dintre lucrările lui Brâncuși se află Muzeul Național de Artă al României.

Există o sală dedicată sculptorului în care publicul poate admira lucrări precum: Somnul, Danaida, Macheta pilonului Porţii Sărutului, Scaun, Cap de copil, Supliciul sau Rugăciunea, potrivit mnar.arts.ro.

Unele dintre lucrările sale pot fi văzute la Muzeul Guggenheim din Spania, la Muzeul Met din Statele Unite, la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) din New York, la Muzeul de Artă Modernă din San Francisco sau la Atelierul lui Constantin Brâncuși din Paris.

Lucrările lui Brâncuși sunt vândute cu milioane de dolari

De-a lungul timpului, lucrările lui Brâncuși au fost vândute cu sume record la licitațiile internaționale.

În 2012, la New York, în cadrul licitației de artă impresionistă și modernă organizată de Sotheby’s, lucrarea Prometeu (Prométhée) s-a vândut cu 12.682.500 de dolari (incluzând comisioane și taxe)

În 2017, la New York, în cadrul licitației de artă organizată de casa Christie’s, lucrarea „La Muse Endormie” a fost vândută cu 57,3 milioane de dolari (incluzând comisioane și taxe).

În 2018, tot la New York, în cadrul licitației artă organizată de casa Christie’s, sculptura din bronz „La jeune fille sophistiquee” a fost vândută cu 71 de milioane de dolari (incluzând comisioane și taxe).

Printre lucrările lui Constantin Brâncuşi vândute la sume ridicate în licitaţiile de artă se mai află: „Pasăre în văzduh” („Oiseau dans l'espace”), în 2005, la New York, pentru 27,4 milioane de dolari, „Primul ţipăt” („Le premier cri”) în 2011, la New York, pentru 14,8 milioane de dolari, „O muză” („Une Muse”) în 2012, la New York, pentru 12,4 milioane de dolari, „Muză adormită I” („La muse endormie I„) - în 2015, tot la New York, pentru 9,1 milioane de dolari, potrivit Agerpres.

Ansamblul cultural de la Târgu Jiu

Constantin Brâncuși a ales un oraș care să-i poarte veșnic operele sculptate. În zona Olteniei, în județul Gorj, se află orașul Târgu Jiu, unde sculptorul a creat ansamblul de sculpturi în memoria eroilor care au luptat de-a lungul râului Jiu în Primul Război Mondial.

Denumirea originară dată de Brâncuşi ansamblului său sculptural a fost „Calea Sufletelor Eroilor”. El este alcătuit din trei lucrări principale: Coloana fără Sfârşit (Coloana Infinitului), Poarta Sărutului şi Masa Tăcerii, la care se adaugă Aleea Scaunelor și cele două bănci din piatră, de o parte și de alta a Porții, potrivit targujiu.info

Cumințenia Pământului

Cumințenia Pământului este o sculptură realizată în 1907 de Constantin Brâncuși. Lucrarea este clasată în categoria „Tezaur” a Patrimoniului cultural național.

Pro TV

Sculptura Cumințenia Pământului a fost achiziționată de la Constantin Brâncuși în 1911, de către inginerul Gheorghe Romașcu pentru suma de 1.500 de lei.

În 1957, partidul comunist l-a obligat pe Romașcu să predea lucrarea statului român sub pretextul că acesta nu dispune de condiții prielnice pentru a păstra opera.

După Revoluția de la 1989, fiicele lui Gheorghe Romașcu, Paula Ionescu și Irina Voicilă au început demersurile pentru restituirea operei.

Cererile acestora au fost respinse și prin urmare au decis să înainteze un proces în care arată că opera Cumințenia Pamântului a fost preluată în mod abuziv de la tatăl lor.

În acea perioadă, opera era expusă la Muzeul Național de Artă al României, însă, după un timp, statul român nu mai avut bani la buget pentru a plăti asigurarea.

Preţul pentru achiziţia operei „Cuminţenia Pământului", negociat de Ministerul Culturii din vremea Guvernului Cioloş şi moştenitorii inginerului Gheorghe Romaşcu, era de 11 milioane de euro.

Guvernul României ar fi trebuit să aloce 5 milioane de euro, iar restul de şase milioane de euro să fie din colectă publică.

Pentru a strânge banii necesari pentru subscripție, Guvernul Cioloș Ministerul Culturii au lansat în 2016 campania „Brâncuși e al meu”.

După ce campania s-a încheiat, statul român a reușit să strângă 1.163.032 euro din cele 6 milioane necesare pentru cumpărarea operei lui Constantin Brâncuși.

În cele din urmă, tranzacţia nu a mai avut loc, iar banii urmau să fie returnaţi celor care au făcut donaţii pentru opera de artă, potrivit unei hotărâri de Guvern 1016/2016.

În final după mai multe demersuri în justitie, sculptura Cumințenia Pământului s-a întors la moștenitorii lui Gheorghe Romașcu.

Evenimente dedicate de Ziua Națională Constantin Brâncuși

Muzeul Naţional de Artă al României marchează pe 19 februarie 2023 Ziua Naţională Constantin Brâncuşi printr-o o serie de activităţi destinate atât adulţilor, cât şi copiilor.

Publicul adult este invitat la un tur ghidat al operelor lui Brâncuşi aflate în Galeria de Artă Românească Modernă.

„Lucrări precum, Somnul, Danaida, Macheta pilonului Porţii Sărutului, Scaun, Cap de copil, Supliciul sau Rugăciunea vor fi prezentate şi contextualizate în cadrul întregii opere brâncuşiene”, precizează instituţia muzeală.

Copiii vor putea admira operele originale ale lui Brâncuşi în sala dedicată din Galeria de Artă Românească Modernă, apoi vor fi însoţiţi în atelierul vizual-tactil unde vor avea ocazia să lucreze cu piatră, lemn şi bronz şi cu instrumente importante folosite de Brâncuşi, precum dalta, pila sau piatra de ascuţit.

Program activități

► 11:00 - Atelier „Pasărea ascunsă în piatra” copii 8 – 12 ani;

► 14:00 - Atelier „Pasărea ascunsă în piatra” copii 10 – 14 ani;

► 16:00 - Tur ghidat în Sala Brâncuși din Galeria Națională;

Participarea la turul ghidat se va face în baza biletului de intrare la Galeria Națională și în limita a 30 persoane.

Prețul biletului este 24 de lei, la care se aplică reduceri și gratuități.

Participarea la atelierele pentru copii se face cu înscriere prealabilă la adresa [email protected]

Prețul biletului este de 35 de lei.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 18-02-2023 15:42