Program complet Deschidere Timișoara 2023. Se dă oficial startul anului în care Timișoara este Capitala Europeană a Culturii

În weekendul 17-19 febriarie 2023 are loc Deschiderea Timișoara 2023, o serie de concerte, spectacole, expoziții și întâlniri care dau startul anului în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii.

Pe site-ul oficial al evenimentului TM 2023, puteți vedea programul complet al weekendului de Deschidere și găsiți și descrieri ale evenimentelor.

Programul Opening Timisoara 2023 pentru 17 februarie

09:00 – 17:00 Universitatea Politehnica Timișoara – Auditorium - Conferințe | Cultură și Patrimoniu Digital

10:00 – 14:00 Școala Gimnazială 15, cartier Fratelia - Teatrul Magic Oz – 2 reprezentații

10:00–22:00 Casa de Cultură a Studenților - Hub interdisciplinar: ateliere de artă, concerte și performance-uri | Grădini interdimensionale

10:00–11:30 Clubul Pensionarilor - Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați

10:00–16:00 Asociația Pietatea Bănățeană - Expoziție | Laboratoarele Memoriei

10:00–17:00 Cartierul Giroc - Expoziție | Patrimoniul sub reflectoare Timișoara

10:00–17:00 Experimentarium | Universitatea Politehnica Timișoara - XR Show | Spotlight Heritage Timișoara

10:00–11:30 Restaurantul Lloyd - Conferință de presă internațională

11:00 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara - Harap-Alb. Adaptare după povestea lui Ion Creangă

11:00–19:00 Galeria Jecza - Expoziție | Ritzi Jacobi & Peter Jacobi. Texturi ale memoriei. Lucrări din cinci decenii

11:00–12:30 Școala Gimnazială 1, cartier Fabric - Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați

12:00–14:00 Online - Dezbatere | Poveștile nespuse ale orașului

12:00–19:00 Casa Artelor - Lumea potrivit lui... Pasaje de istorie orală

12:30–14:00 Memorialul Revoluției - Vernisaj | Istoria Revoluției Solidaritatea din Polonia

13:00–15:00 Școala Gimnazială 30, cartier Soarelui - Artă murală și tururi ghidate

15:00–20:00 Kunsthalle Bega - Expoziție | Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului. Instalație audio-vizuală de Adina Pintilie

13:00–20:00 Bastionul Maria Theresia - RomaMoMA Library

14:00–15:30 Centrul pentru Copii Sf. Nicolae - Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați

14:00–20:00 Augustin Pacha, nr. 3 - Expoziție | Fluid Memory

15:00–17:00 Comenduirea Garnizoanei Timișoara - Vernisaj & performance Harun Morrison feat. Petre Ionuțescu | Chronic desire – Sete cronică (Expoziția colectivă centrală)

15:00–17:00 Comenduirea Garnizoanei Timișoara - Vernisaj | Mircea Nicolae – Lucruri mărunte, lucruri prețioase

15:00–19:00 Pavilionul ISHO - Expoziție | Liliana Mercioiu Popa – Linia (de conduită), trăsătura (de caracter) și punctul (de vedere)

15:30–18:00 Podul de Poveste în Parcul Uzinei, Cartierul Fabric - Activare comunitară | Livia Mateiaș

17:00–19:00 Indecis artist run space - Vernisaj | Timpuri noi: Xenogeneze ale SF-ului

17:00–19:00 Spațiul Minitremu - Vernisaj | Minitremu 10+

16:00–18:30 Școala Gimnazială 7, cartier Lipovei - Teatru cu păpuși gigant și activități cu elevi și invitați

16:45–19:45 Palatul Culturii - Ceremonia de Gală (transmisă live pe TVR1)

17:00–19:30 Centrul Reformat Noul Mileniu - Teatru | Orașul Paralel. Fabric

17:00–19:00 Casa Tineretului, Sala Rotonda) - Atelier intensiv de dans | Hód Adrienn (HU)

17:30–19:30 Filarmonica Banatul - Concert simfonic | Glière/Dvořák – Ștefan Geiger (DE), Ionuț Podgoreanu (RO) | Difuzarea transmisiunii live a Ceremoniei de Gală de la Palatul Culturii

17:00–18:30 Asociația Inițiativa în Educație - Atelier pentru cadre didactice din învățământul primar și preșcolar | Medierea artei pornind de la povești

17:00–18:00 Podul de Fier din Iosefin - Instalație luminoasă | Te aștept în Iosefin, la Podul de Fier

16:00–18:30 Casa Tineretului - Vernisaj | Arhiva Adrian Newell – Fragmente de istorie queer

16:00–18:00 Muzeul Național de Artă Timișoara - Vernisaj | Victor Brauner: invenții și magie

18:00 MV sci-art - Expoziție | Remix ID – Made-up histories have long lives

19:30–22:00 Piața Victoriei - Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara – o intervenție de MAIO Architects, feat. DJ Bully

19:00 Piața Unirii - DJ set & VJ-ing | Doctorul Sinteză feat. K-lu

19:25 Piața Unirii - Concert | Implant Pentru Refuz & guests (Ovidiu „Bulbuc” Takacs, Ovidiu „Okelari” Vinereanu, Dora Gaitanovici, Dan Byron, Adrian Despot) & Alyona Alyona (UA))

20:00 Piața Unirii - Premiul Melina Mercouri

20:10 Piața Unirii - Spectacol | Duchamp Pilot / Muaré Experience (ES)

21:00 Piața Unirii - Concert | Taraf de Caliu & guests (Impex, Filip Simeonov, Alexei Ciobanu)

22:00 Piața Unirii - Concert | Fritz Kalkbrenner Live (DE)

18:30–22:30 Cinema Victoria - Film I Focus Capitale Europene ale Culturii 2023 – „Mere” (GR) și „Zanox” (HU)

19:30–21:00 Teatrul German de Stat - Teatru | 1989. Cifre

19:00–20:30 Strada Mărășești 6 - Proiecție video | Ballet of the Cities – Jonas Denzel (DE)– Karlsruhe UNESCO City of Media Arts

20:00–23:00 Aleea din campusul UPT – MV sci-art - Party Remix ID

21:00–00:00 Casa Tineretului - Jam session cu Teatrul Senzorial

22:00–06:00 Escape Underground Hub - UnderTones – Street Art Gallery & petrecere de muzică electronică

Program 18 februarie 2023 la Opening Timișoara 2023

09:00–15:00 Universitatea de Vest din Timișoara - Campionat & vernisaj | Șahist artist la UVT

09:30–16:00 Incuboxx - Timișoara e Culoare – Conferința regională „Educație prin cultură”

10:00–19:00 Piața Victoriei - Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara | o intervenție de MAIO Architects

10:00–17:00 Experimentarium | Universitatea Politehnica Timișoara - XR Show | Spotlight Heritage Timișoara

10:00–22:00 Casa de Cultură a Studenților - Hub interdisciplinar: ateliere de artă, concerte și performance-uri | Grădini interdimensionale

10:00–16:00 Asociația Pietatea Bănățeană - Expoziție | Laboratoarele Memoriei

10:30–11:00 Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” - Chronic desire – Sete cronică | inaugurare în prezența artistelor, artiștilor și curatorilor

11:00–12:30 Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” - Dialog | Arborele cunoașterii e pluriversal: o discuție despre ecologie și șanse politice într-o lume schimbată – Mona Vătămanu & Florin Tudor, Ovidiu Țichindeleanu & Oana Mateescu

11:00–12:00 Art Encounters - Tur ghidat în expoziția | Simetric, niciodată identic (EN)

11:00–21:00 Casa Tineretului - Expoziția Arhiva Adrian Newell – Fragmente de istorie queer

11:00–14:00 Uzina de Apă Industrială - Vizite ghidate, jocuri, atelier de lectură pentru copii (6-12 ani) cu scriitoarea Ramona Miza

11:00–14:00 Stația de Tratare a Apei Urseni - Vizite ghidate, jocuri, atelier pentru copii/tineri cu scriitorul Robert Șerban

12:00–13:30 Casa LOGS - Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați

12:00–14:00 MV sci-art - Tur ghidat

12:00–18:00 Școala Gimnazială 30, cartier Soarelui - Artă murală și tururi ghidate

12:00–18:00 Casa Tineretului - Spectacole Teatrul Senzorial; ateliere și dezbateri comunitare | Together for Better – Community Fest

12:00–19:00 Casa Artelor - Lumea potrivit lui... Pasaje de istorie orală

12:45–13:15 Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” - Performance sonor I Borusiade

13:00–14:30 Cinema Victoria - Film I „Manou, aventuri în zbor” (DE) – animație pentru copii

13:00–20:00 Indecis artist run space - Expoziție | Timpuri noi: Xenogeneze ale SF-ului

13:00–20:00 Spațiul Minitremu - Minitremu 10+

13:00–20:00 Bastionul Maria Theresia - RomaMoMA Library

13:00–21:00 Ecoop Fabric – Piața Traian - Prezentări și dezbateri, ateliere practice și muzică ambientală | Artă & Artefacte: Sustenabilitate, Cooperare, Comunitate

14:00–15:00 Sala Barocă, Muzeul Național de Artă Timișoara - Lansare de catalog | Victor Brauner: invenții și magie

14:00–14:45 Palatul Ștefania - Chronic desire – Sete cronică | deschidere la Palatul Ștefania. Inaugurare în prezența artistelor, artiștilor și curatorilor

15:00–15:45 Bastionul Maria Theresia - Chronic desire – Sete cronica | inaugurare Leonor Antunes, Susanna Jablonski & Santiago Mostyn

15:00–17:00 Reciproc - Brunch | La pas: Gustul ca patrimoniu

15:00–19:00 Casa Tineretului – Sala Rotundă - Atelier intensiv de dans | Hód Adrienn (HU)

15:00–16:30 Cinema Victoria - Umor de peste Prut cu comunitatea studenților basarabeni

15:00–18:00 Cartierul Soarelui - Concerte muzică clasică | The Pianos – From Music to Culture

15:00–22:00 OneTwo Taproom - Degustare de bere artizanală și muzică pe vinil cu Rekabu & Bātz

15:00–21:00 Pavilionul ISHO - Expoziție | Liliana Mercioiu Popa – Linia (de conduită), trăsătura (de caracter) și punctul (de vedere)

16:00–17:30 Universitatea de Vest Timișoara – Aula Magna - Idei care schimbă lumea – Conferință Peter Sloterdijk

16:00–18:30 Memorialul Revoluției - Spectacole de teatru „ieri Și astăzi”

16:00–22:00 Digital: Canvas Studio - Vizită atelier „Arta noilor media – perspective” – Întâlnire cu Sabina Suru, Andrei Tudose și Marius Jurca

17:00–22:30 Cinema Victoria - Film I LUX Premiul Publicului 2023 – coproducții europene excepționale

17:00–19:30 Centrul Reformat Noul Mileniu - Teatru | Orașul Paralel. Fabric

17:00–18:00 Art Encounters - Tur ghidat | Simetric, niciodată identic (RO)

17:00–18:30 Parcul Dacia - Teatru cu păpuși gigant

17:00–19:00 Muzeul Național de Artă Timișoara - Lansarea monografiei Paul Neagu

17:00–06:00 Escape Underground Hub - UnderTones – Street Art Gallery & petrecere de muzică electronică

16:00–18:00 Complexul Muzeal Arad, Sala Clio - Expoziție | Pixels from a Future Past, CINETIc, UNARTE București

16:00 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara - Harap-Alb. Adaptare după povestea lui Ion Creangă

18:00–19:30 Asociația Aletheia - Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați

18:00–18:30 Podul de Fier din cartierul Iosefin - Instalație luminoasă & flashmob de dans | Te aștept în Iosefin, la Podul de Fier

18:15–18:45 Palatul Culturii – Fațadă - Proiecție video | Ballet of the Cities – Jonas Denzel (DE) – Karlsruhe UNESCO City of Media Arts

18:30–20:45 Palatul Culturii - Concert | Jay-Jay Johanson. În deschidere: EMAA

18:00–21:00 Complexul Muzeal Arad, Pinacoteca - kinema ikon – kimæra

18:00 FABER - Vernisaj | Bright Cityscapes: Oglindirea ecosistemului

19:00–23:00 Casa Tineretului – Sala de spectacole - Concert | Time to Rock

21:00–21:30 Palatul Culturii (Fațadă) - Proiecție Video | Ballet of the Cities – Jonas Denzel, Germania – Karlsruhe Unesco City of Media Arts

21:00–04:00 Facultatea de Arhitectură și Urbanism - Dirty Disco cu Eugen Rădescu

21:00–04:00 Facultatea de Mecanică - Carousel party – powered by Viață de Student

21:00–04:00 Centrul de Robotică UPT - TakeOff Party – powered by Flight Festival

21:15–22:30 Sinagoga din Cetate - Performance | Tarek Atou

Programul evenimentelor din 19 februarie 2023

10:00–19:00 Piața Victoriei - Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara – o intervenție de MAIO Architects

10:00-11:00 Piața Victoriei - Tur ghidat cu MAIO Architects, Studio Peisaj, Studio Nomadic | Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara

10:00–13:00 Diverse spații - Ateliere pentru copii | Timișoara e Culoare

10:00–16:00 Asociația Pietatea Bănățeană - Expoziție | Laboratoarele Memoriei

10:00–17:00 Experimentarium | Universitatea Politehnica Timișoara - XR Show - Spotlight Heritage Timișoara

10:00–18:00 - Universitatea de Vest din Timișoara - Expoziție | Șahist artist la UVT

10:00–22:00 Casa de Cultură a Studenților - Hub interdisciplinar: ateliere de artă, concerte și performance-uri | Grădini interdimensionale

10:30–11:00 Comenduirea Garnizoanei Timișoara - Tur ghidat cu grupul curatorial Salonul de proiecte | Mircea Nicolae – Lucruri mărunte, lucruri prețioase

11:00–12:00 Comenduirea Garnizoanei Timișoara - Prezentare RomaMoMA și performance Harun Morrison | Chronic desire – Sete cronică

11:00–13:30 Librăria „La două bufnițe” - Brainstorming | Adriana Babeți – 256 de romane pentru Europa Centrală

11:00–15:00 Stația de Tratare a Apei Urseni - Tururi ghidate de patrimoniu industrial și networking brunch

11:00–21:00 Casa Tineretului - Expoziție „Arhiva Adrian Newell – Fragmente de istorie queer”

12:00–13:30 Piața Libertății - Tur ghidat al operelor de artă din spațiul public (Dan Perjovschi, Matei Bejenaru, Sead Kaxanihu)

12:00–18:00 Școala Gimnazială 30, cartier Soarelui - Artă murală și tururi ghidate

12:00–21:00 Casa Tineretului - Together for Better – Community Fest: Spectacole Teatrul Senzorial; ateliere și dezbateri comunitare

13:00–14:30 Cinema Victoria - Film I „Aventurile lui Pil” (FR) – animație pentru copii

13:00–20:00 Indecis artist run space - Expoziție | Timpuri noi: Xenogeneze ale SF-ului

13:00–20:00 Spațiul Minitremu - Minitremu 10+

13:00–20:00 Bastionul Maria Theresia - RomaMoMA Library

13:00–21:00 -Ecoop în Piața Traian, cartier Fabric - Prezentări și dezbateri, ateliere practice și muzică ambientală | Artă & Artefacte: Sustenabilitate, Cooperare, Comunitate

14:00–15:00 Cartierul Fabric - Tur istoric ghidat pentru familii | Clădiri și povești

14:00–16:00 Liceul Teoretic „William Shakespeare” - Expoziție și celebrarea inițiativei „Shakespeare’s English Garden”

14:00–20:00 Augustin Pacha, nr. 3 - Expoziție | Fluid Memory

15:00–22:00 Cinema Victoria - Film I LUX Premiul Publicului 2023 – coproducții europene excepționale

15:00–16:30 Casa LOGS - Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați

15:00–18:00 Cartierul Soarelui - Concerte muzică clasică | The Pianos – From Music to Culture

15:00–19:00 Casa Tineretului – Sala Rotonda - Atelier intensiv de dans | Hód Adrienn (HU)

Rezervare

15:00–19:00 Pavilionul ISHO - Expoziție | Liliana Mercioiu Popa – Linia (de conduită), trăsătura (de caracter) și punctul (de vedere)

16:00 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara - Harap-Alb. Adaptare după povestea lui Ion Creangă

16:00–17:30 Memorialul Revoluției - Vernisaj | ROMLAG (în parteneriat cu Muzeul Ororilor Comunismului din România)

16:00–22:00 Digital: Canvas Studio - Expoziție de grup de artă digitală | Pixel Lights

17:00–18:30 Parcul Clăbucet - Teatru cu păpuși gigant

17:00–22:00 Escape Underground Hub - UnderTones – Street Art Gallery & petrecere de muzică electronică

18:00–19:30 Centrul Reformat Noul Mileniu din Fabric - Concert de cameră | Cvartetul Kosztándi (HU) – compoziții de Lendvay Kamilló și Bartók Béla

18:00–20:00 - Universitatea de Vest Timișoara – Aula Magna - Idei care schimbă lumea | Peter Sloterdjik în dialog cu Andrei Ujică

18:00–21:15 Filarmonica Banatul - Concert | Lajkó Félix & Vołosi. În deschidere: Irina Sârbu & band

18:00–23:00 Casa Tineretului – Sala de spectacole - Spectacol de dans contemporan | Su-Spin de trandafir

18:00–20:00 Librăria „La două bufnițe” - Lansare de carte | De ziua lui Brâncuși cu Doïna Lemny, la Timișoara: „Brâncuși et ses Muses” și „Brâncuși, la chose vraie”

19:00–21:00 Sala Mare a Teatrului Național Timișoara - Teatru | Povestea acelor oameni care într-o seară s-au adunat în jurul unei mese

19:00–21:00 Teatrul Basca - Zambara Kabarett

19:30–20:00 Cazarma U, Piața Unirii - Proiecție video | Ballet of the Cities – Jonas Denzel (DE) – Karlsruhe UNESCO City of Media Arts.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 15-02-2023 14:00