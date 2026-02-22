Trecătorii pot admira lucrările artiștilor contemporani, până pe 19 martie.

O statuie impozantă, amplasată în apropierea Palatului Culturii din Iași, atrage multe priviri curioase. Lucrarea a fost expusă inițial în Portugalia.

Bărbat: „Văd un urs, văd o pasăre și pasărea nu se teme de urs. Un pic de... dragoste, toleranță. Ceva deosebit așa ceva n-am mai văzut.”

Vladlen Babcinețchi, manager expoziție: „Un cap de dragon din punctul meu de vedere. Este vorba despre triumful binelui asupra răului.”

Zeci de astfel de sculpturi întâmpină zilnic mii de trecători, pe principalele artere pietonale din Iași.

„Este vorba despre o compoziție de structuri într-o manieră contemporană. Mihai Țopescu este artist contemporan din Târgu Jiu, ne bucurăm să-l avem astăzi expus la Iași pentru că celebrăm 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși" explică managerul.

Oamenii nu au trecut indiferenți. Unii nu au plecat acasă fără câteva fotografii.

Trecători: „E frumos, impresionant!” (...)

„E intrigant să vezi asta în oraș. Le-am mai văzut pe cele din jurul Palatului Culturii. Mi-ar plăcea să văd mai multe statui pe traseu.”

„Arată ca și cum se roagă. Probabil se roagă pentru ceva specific. Îmi place că biserica e acolo și pe el l-a pus în față în aceeași direcție.”

Luna Sculptorilor Români se încheie pe 19 martie. Pe lângă sculpturile așezate în exterior, sunt organizate și numeroase vernisaje, în galerii de artă și muzee.