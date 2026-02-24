O deputată POT cere ”interzicerea imediată” a unui concert rock din București. Motivul: ”Protecția minților tinere”

Deputata POT de Timiș Codruța Maria Corcheș cere ”interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa românească de heavy metal Trooper. Aleasa de 29 de ani invocă ”protecția minților tinere” și a valorilor creștine. 

Cristian Anton

Deputata Codruța Maria Corcheș, aleasă în Timiș pe lista Partidului Oamenilor Tineri (POT), cere ”interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa românească de heavy metal Trooper la Palatul Copiilor din București.

Parlamentara în vârstă de 29 de ani a creat și o petiție în acest sens, pe site-ul propriu, alături de două postări pe unul dintre numeroasele sale conturi de Facebook.


Sfidarea trebuie să se oprească, respectul pentru credință și protejarea copiilor sunt primordiale. Semnează petiția!”, scrie deputata POT fără studii și lipsită de orice fel de experiență profesională (conform CV-ului complet gol, de pe site-ul Camerei Deputaților).

Cu o zi înainte, deputata POT care se declară angajată ca taximetristă la o firmă din Timișoara, VT Tudo SRL, are o postare similară:


Copiii din România trebuie protejați, la fel și valorile creștine. Concertul care sfidează credința creștină poate influența în mod negativ copiii. Implică-te și tu — contribuie și semnează petiția!”.

Pe site-ul propriu, deputata POT, partid care militează agresiv pentru libertatea de exprimare absolută, detaliază demersul său pentru interzicerea concertului Trooper din București:

Petiție pentru ANULAREA concertului „Regeneza” (Trooper) de la Palatul Național al Copiilor

Solicitare Urgentă

Solicităm autorităților competente interzicerea imediată a desfășurării evenimentului programat pentru data de 28 Februarie / 1 Martie. Asocierea unei instituții simbol pentru educația copiilor cu imagistica și mesajul acestui concert este o eroare gravă și inacceptabilă.

Protecția Minților Tinere: Palatul Național al Copiilor este un sanctuar al educației. Găzduirea unui eveniment cu imagistică morbidă (cranii, aripi întunecate) reprezintă o agresiune psihologică asupra copiilor și o încălcare flagrantă a misiunii educative a instituției. Nu putem permite normalizarea acestor simboluri într-un spațiu dedicat inocenței.

Sfidarea Valorilor Creștine: România este o țară cu profunde rădăcini creștine. Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui – cea mai importantă perioadă de curățire spirituală – este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor.

Oprește acest eveniment!

Completează formularul de mai jos pentru a semna petiția și a apăra integritatea copiilor noștri”.

Reacție imediată a scenei muzicale: ”Cultura nu se cenzurează”

Postările deputatei POT Codruța Maria Corcheș au avut rezultate contrare așteptărilor sale: toate comentariile critică, mai mult sau mai puțin agresiv, solicitarea sa de interzicere a concertului Trooper

Ulterior, campania deputatei POT din Timișoara – locul unde s-a născut libertatea României de azi – a fost sancționată și de voci importante ale peisajului muzicii metal.

Cei de la Rockstadt Extreme Fest (unul dintre cele mai mari și apreciate festivaluri metal din această parte a Europei) o acuză pe deputata POT Codruța Maria Corcheș de abuz și exprimă o realitate pe care democrația o transformă în truism: ”Cultura nu se cenzurează”.

Redăm comunicatul transmis de Rockstadt Extreme Fest:

Un deputat al partidului POT și membru al Comisiei pentru Cultură se folosește de poziția sa pentru a intimida și încerca anularea unui eveniment pe considerente nefondate ce pot pune bazele unui precedent periculos.

Într-un moment în care muzica ajunge să fie judecată prin frică și reguli absurde, vrem să spunem clar: astfel de abuzuri nu au ce căuta în muzică.

Rock-ul este un mod de a te exprima liber, unde artistul comunică direct cu publicul lui și fiecare concert este o întâlnire a pasiunii, a creativității și a libertății.

Rockstadt Extreme Fest își exprimă solidaritatea față de Trooper și față de toți artiștii care urcă pe scenă fără compromisuri, în fața oamenilor care îi iubesc și îi respectă. Muzica nu e doar sunet, e limbaj comun, energie, apartenență și comunitate.

Vom continua să susținem scena care ne-a format, artiștii care inspiră și oamenii care păstrează rock-ul viu. Pentru că muzica trebuie trăită, celebrată și apărată împreună, iar comunitatea noastră este ceea ce o face cu adevărat puternică”.

Trooper este una dintre cele mai populare trupe de heavy metal din România, cu o istorie de peste 30 de ani și o muzică influențată de legende precum Iron Maiden sau Judas Priest.

Un fost vocalist al Iron Maiden, Blaze Bayley, este, de altfel, invitatul de onoare al Trooper la concertul ”Regeneza” de pe 28 februarie și 1 martie 2026, de la Palatul Național al Copiilor din București.

Cu sau fără intervenția deputatei POT, prima cântare este sold-out, în timp ce pentru a doua reprezenție mai erau disponibile doar câteva bilete, la momentul redactării acestei știri. 

România, pe harta marilor turnee în 2026. Metallica, Iron Maiden, printre marile trupe care concertează în țara noatră

