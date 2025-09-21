Strada Lăpușneanu din Iași a devenit un festival al artei în aer liber. Costume de epocă și parade

Cultura
21-09-2025 | 08:51
În acest weekend, strada Lăpușneanu din Iași s-a transformat într-un festival al artei și veseliei. Concerte, parade cu costume de epocă și ateliere de pictură și sculptură în aer liber au adus ritm și culoare în centrul orașului.

autor
Elena Bejinaru

O călătorie înapoi în timp

Un violonist a captat atenția trecătorilor cu acordurile sale, care au răsunat printre clădirile istorice ale străzii Lăpușneanu.

Emerich Ghercă, violoncelist, Opera Națională Iași: „Oamenii sunt obișnuiți cu arta, cu cultura și nu te simți ciudat să stai pe stradă să cânți, mai ales pe o stradă ca Lăpușneanu și asta contează foarte mult.”

Personaje din secolul al XIX-lea au animat festivalul, spre bucuria oamenilor care s-au oprit să facă fotografii.

Reporter: Cum reacționează oamenii când vă văd îmbrăcat așa?

Trecători: „Cu admirație, cu multă admirație, pentru că nu vezi zilnic un costum așa. Chiar mi-aș face și eu unul dacă aș putea."

Trecătoare: „O magie! Alexandru Lăpușneanu a fost promenada mea din tinerețe și adolescență... spuneam poezii, era un spectacol unic."

Un sculptor a modelat, sub ochii trecătorilor, o statuie a unui personaj celest, care ulterior va fi turnată în bronz și expusă.

Sculptor: „Lucrez la un nou pătrat fragmente înger. Vedem ce să iasă până la final. Urmează să o turnat în bronz și va fi expusă."

Micii artiști, la lucru

În fața galeriilor de artă, pictorii au pregătit materiale pentru copii, care au avut ocazia să-și descopere talentul.

Copii: „Un copac și niște mere și o floare și aici iarba." (...)

„Prima dată am vrut să fac o clădire, dar nu mi-a ieșit și după m-am gândit să acopăr toată pânza cu albastru și să fac o noapte înstelată."

Cezara Moraru, artist plastic: „Încercăm să le oferim câteva indicații, dar să lăsăm să își descopere talentul. La sfârșitul atelierului cei mici se bucură de lucrarea lor, simțindu-se mici artiști, și pleacă cu lucrarea acasă."

Mihai G. Marius Andrei, manager interimar Ateneul Național din Iași: „Am vrut să păstrăm tradiția. În zi de sărbătoare erau podiumuri în fața fiecărui local, podiumuri pe care se desfășurau diverse activități artistice. Asta am dorit și noi să facem.”

Festivalul se încheie duminică seară cu un concert în aer liber.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, arta, strada,

Dată publicare: 21-09-2025 07:44

