Mamă care practica prostituția, condamnată după ce copilul ei a murit în condiții șocante. Iubitul ei îi găsea clienți

La Iași, o tânără și iubitul ei au fost condamnați la închisoare, după ce băiețelul de 4 luni al femeii a murit.

Adulții au refuzat să îl transporte în mașină într-un scaun special. Drept urmare, s-a lovit de mai multe ori la cap. Acest lucru, conform judecătorilor, i-a cauzat în final decesul.

Femeia este dată în urmărire și se ascunde. Curtea de Apel Iași a decis condamnarea ei și a iubitului său după ce băiețelul de 4 luni al femeii a murit în condiții șocante.

Ancheta a arătat că cel mic era transportat frecvent în mașină, pe bancheta din spate sau chiar în dreapta șoferului și s-a lovit în repetate rânduri la cap pentru că nu era ținut într-un scaun special.

Estela Grigor, avocatul din oficiu al mamei bebelușului: „Inițial au declarat că nu văd utilitatea acelui scăunel și că nu le place, că nu este estetic.”

Rapoartele medico-legale au indicat că cel puțin una dintre leziunile suferite de bebeluș în mașină au dus, în cele din urmă, la decesul acestuia.

Diana Cheptene-Micu, președintele Curții de Apel Iași: „Cel mai probabil mod de producere a celor leziuni e nepurtarea scaunului sau acelei scoici specifice bebelușilor, care este obligatorie. La mișcările mașinii, copiii se lovesc de partea de interior, de părțile dure ale mașinii.”

Tragedia s-a petrecut în octombrie 2021. Atunci, mama avea 20 de ani, iar iubitul ei 26.

Documentele din dosarul condamnării arată că femeia practica prostituția, iar partenerul ei îi găsea clienți pe internet. Bărbatul pleca cu bebelușul prin oraș cât ea era cu clienții și nu îl așeza într-un scaun omologat.

În instanță, nici el și nici mama copilului nu au admis că au vreo vină. Bărbatul a susținut că băiețelul a murit pentru că s-ar fi înecat cu lapte. Iar femeia a picat testul poligraf când a fost întrebată dacă și ea îl rănise intenționat sau accidental pe cel mic.

În telefoanele celor doi au fost găsite însă imagini care arătau că deși „autoturismul se afla în mișcare, minorul în vârstă de doar 4 luni nu era asigurat în nici un fel. Inculpatul transporta victima minoră pe banchetele din mașină fără a-l asigura în vreun fel, acest lucru fiind unul obișnuit.”

Radu Neneșteanu, instructor auto: „Toți copiii trebuie, în mod obligatoriu, în momentul în care îi transportăm într-un autovehicul, să fie transportați într-un scaun auto omologat. Acesta asigură o protecție asupra copilului în cazul unui accident sau a unei frânări bruște.”

Mama bebelușului și iubitul ei au fost condamnați pentru ucidere din culpă. Ea la 4 ani de închisoare. El la 5. Bărbatul execută deja o pedeapsă și pentru proxenetism.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













