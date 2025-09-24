Radu Jude este celebrat timp de trei săptămâni la Paris. „Am avut mari emoții la vizionarea acestui film”

Recunoaștere europeană pentru regizorul român Radu Jude. Centrul „Pompidou” din Paris i-a dedicat o retrospectivă, eveniment extrem de important pentru un cineast.

Toate cele 28 de filme ale lui Jude rulează timp de trei săptămâni în sălile Bibliotecii Naționale a Franței și în rețeaua cinematografică MK2. La deschidere, publicul francez a umplut până la refuz sălile de proiecție.

La nici 50 de ani, Radu Jude este considerat de instituția care dă tonul în arta contemporană un reprezentant al avangardei cinematografice europene.

Radu Jude, regizor: „Am avut mari emoții la vizionarea acestui film, în această seară, pentru că în sală sunt oameni pe care îi admir atât de mult. Îi mulțumesc domnului Marin Karmitz pentru că ne-a găzduit aici.”

De altfel, Marin Karmitz, fondatorul lanțului cinematografic MK2, este un producător francez de film, de origine română, pe care l-au inspirat creațiile lui Jude. Iar pentru organizatori, alegerea regizorului român nu a fost întâmplătoare.

Judith Revault D'Allonnes, șefa departamentului Cinema, Centrul Pompidou: „Pentru noi, astăzi, el este poate unul dintre cei mai emblematici cineaști ai acestei avangarde înțeleasă ca o mișcare, o gândire, o creație care nu se teme de prezent, care nu se teme de timpul și epoca sa, care le înfruntă direct, le privește în față și le confruntă. Care este capabilă să le submineze, să le răstoarne, să deranjeze, să incomodeze, să se apropie de obiectele timpului său. Și apoi este cineva care, astăzi, ridică întrebări ce ne frământă pe toți în mod intim: întrebarea vinovăției, a responsabilității pe care o avem și a incapacității noastre de a acționa fiecare individual. Este un ansamblu excepțional și un cineast a cărui curiozitate merge în toate direcțiile. Suntem foarte fericiți să prezentăm munca lui astăzi.”

Această mulțime de oameni reprezintă publicul care a ieșit doar dintr-una din sălile în care marți seara, la Paris, a fost vizionat filmul lui Radu Jude Continental 25. În trei săli paralele, oamenii au putut să vadă filmul lui Jude. În acest loc, un colos al lumii culturale, un loc foarte cult pentru arta contemporană, anume la biblioteca MK2, în colaborare cu Centrul Pompidou.

Publicul a reacționat cu interes, proiecțiile fiind sold-out cu mult înaintea începerii evenimentului.

Student român la Sorbona: „Am fost impresionat. Mi se pare primul film realizat de un cineast român care portretizează România de astăzi într-o lumină mult mai complexă decât înainte. Viitorul e luminos pentru un realizator ca Jude. Faptul că primește un loc la MK2, o instituție atât de mare în Franța, arată că România iese din nișa cinematografiei postcomuniste și intră în mainstream. Și mă bucur că Radu Jude ne reprezintă pe plan internațional.”

28 de filme semnate de Radu Jude vor fi văzute de cinefilii francezi până pe 11 octombrie. Este încă o recunoaștere europeană, pe lângă cei trei urși, de aur și argint, câștigați până acum la Berlin de regizorul român.

