Materialul a scos la iveală că multe bunuri de patrimoniu sunt depozitate în containere, în aer liber, de aproape 5 ani, de când au început lucrările de reabilitare.

Însă verificarea făcută de comisia de specialiști nu a oferit concluzii clare. Experții spun că sunt necesare analize amănunțite și recomandă, între timp, mutarea obiectelor în spații adecvate.

Comisia numită de Ministerul Culturii a mers pe teren miercuri. Însă verificările nu au fost făcute în amănunt și nici pentru toate obiectele. În plus, specialiștii au verificat doar condițiile din ziua inspecției. Datele despre temperatura și umiditatea din ultimul an, deși disponibile, nu au fost analizate... din lipsă de timp.

Corespondent ProTV: ”Cele peste 3.000 de manuscrise originale, fotografii și obiecte personale ale marelui compozitor George Enescu au fost mutate în containerele din curtea clădirii în vara anului 2021, inițial pentru o scurtă perioadă de timp. Dar iată că, la aproape 5 ani distanță, ele se află tot acolo și sunt depozitate în condiții pe care specialiștii nu le consideră sigure pentru obiecte de o asemenea valoare”.

Investigația jurnaliștilor „Cultura la Dubă”, care a declanșat controlul, a arătat că aceste condiții pun în pericol o parte dintre obiectele de patrimoniu. Președintele Comisiei Naționale a Muzeelor, prezent și el la inspecție, a confirmat că bunurile nu sunt depozitate conform cerințelor legale. Iar în ciuda sistemelor de control al temperaturii, au existat scăpări.

Biroul lui George Enescu, de pildă, o importantă piesă de patrimoniu, are semne de deteriorare - cel mai probabil din cauza scurgerilor de la unul dintre aparatele de aer condiționat.

”Noi abia acum am constatat starea de fapt”

Emanuel Petac, președintele Comisiei Naționale a Muzeelor: ”Acele aparate de aer condiționat iarna pot să înghețe, se mai poate întâmpla să se spargă, se mai poate întâmpla să curgă câte ceva pe acolo. Nu am identificat decât într-un singur loc ceva urme de rugină pe un perete, ceea ce înseamnă că la un moment dat a existat o scurgere”.

Experții au recomandat mutarea obiectelor într-un spațiu adecvat, până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a Palatului Cantacuzino, care găzduiește muzeul. Spun, totuși, că procesul e complex și de durată, fiindcă presupune proceduri stricte și personal specializat.

”Nicoleta Rahme, director Direcția Colecții și Servicii de la Biblioteca Națională a României: Fie o perioadă se pot lua alte containere, fie se relochează într-un depozit muzeu sau într-un spațiul non-muzeal, dar care are absolut toate condițiile.

Reporter: Și există așa ceva?

Nicoleta Rahme: Nu vă pot spune în acest moment, trebuie făcută o analiză, la fel”.

Andrea Bernath, specialist în conservarea și restaurarea bunurilor culturale: ”Fără o analiză de riscuri și de resurse de timp și de eforturi nu poate fi luată o decizie. Noi abia acum am constatat starea de fapt și abia acum ne-am gândit care ar putea să fie niște soluții generice”.

În acest timp, lucrările de reabilitare a Palatului Cantacuzino, oprite în 2023, au fost scoase din nou la licitație. O singură firmă a depus oferta care se află în prezent în evaluare. Dacă va fi semnat contractul, lucrările ar urma să dureze aproximativ 3 ani.