Scrisoare deschisă. Peste 100 de personalităţi ale culturii solicită măsuri pentru protejarea manuscriselor lui George Enescu

Textul integral al scrisorii:
”Scrisoare publică pentru protejarea manuscriselor lui George Enescu
Stimate domnule Președinte al României, Nicușor Dan
Stimate domnule Prim-Ministru, Ilie Bolojan
Stimate domnule Ministru al Culturii, András Demeter
Puține culturi au avut șansa unui muzician genial precum George Enescu. Yehudi Menuhin îl socotea „cea mai extraordinară ființă umană, cel mai mare muzician și cea mai formatoare experiență pe care am trăit-o vreodată”. Iar Menuhin chiar a întâlnit toată muzica relevantă a planetei din secolul 20. La rândul lui, Pablo Casals îl considera pur și simplu „cel mai mare fenomen muzical după Mozart”.
Și mai puține culturi își permit să-și trateze geniile cu ireverența, nepăsarea și disprețul cu care este tratat Enescu – așa cum rezultă din informațiile prezentate în investigația realizată de Cultura la dubă.
Apreciem îngrijorarea Ministerului Culturii, care a dispus o anchetă privitoare la modul în care sunt protejate manuscrisele lui George Enescu de către Muzeul Național „George Enescu”. Adică la modul în care e protejat un tezaur oficial al României de către o instituție a României.
Însă, în timp ce ancheta ministerială se va desfășura, manuscrisele Enescu vor continua să se degradeze, atâta vreme cât sunt păstrate în containere în aer liber, la temperaturi extreme, fără nici o formă de control al umidității. Ele au acumulat o vechime de un secol. Sunt fragile și vulnerabile la toate aceste diferențe de temperatură, de umiditate, de luminozitate, în care sunt păstrate deja de aproape 5 ani – ceea ce, cu mare probabilitate, a început să le altereze.
La fel de importante sunt și celelalte obiecte personale care au aparținut marelui compozitor, la rândul lor bunuri clasate în tezaur. Nici ele nu trebuie să rămână în aceste containere.
Prin urmare, vă solicităm ca, în virtutea autorității dumneavoastră cumulate și a grijii pentru manuscrisele și obiectele patrimoniale ale acestui artist genial, să identificați în regim de urgență procedurile necesare pentru realizarea următoarelor măsuri esențiale pentru salvarea patrimoniului Enescu:
1. Mutarea manuscriselor și a celorlalte obiecte din aceste containere improprii în condiții de depozitare profesioniste, demne de statura lui Enescu.
2. Constituirea unei echipe de muzicologi români și străini, cu o expertiză și relevanță de asemenea demne de statura lui Enescu, al căror acces la aceste manuscrise să fie asigurat – astfel încât să poată verifica starea lor reală, pagină cu pagină.
3. Verificarea digitalizării integrale a acestor manuscrise – astfel încât cel puțin copia lor să existe, în cazul unui eventual dezastru ulterior.
De asemenea, vă rugăm ca, tot în virtutea autorității dumneavoastră cumulate, venite direct din vârful statului, să vă asigurați că acest control ministerial nu va admite nici o încercare de mușamalizare.
Avem încredere că veți dispune aceste măsuri – în absența cărora statul român se va dovedi, până la capăt, complet nedemn de Enescu.
Vă mulțumim,
Inițiatori:
- Gabriel Bebeșelea, dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu”, director artistic al Musica Ricercata
- Eugen Ciurtin, director al Institutului de Istorie a Religiilor, Academia Română, coordonator Sonotheism: Religion in Enescu - https://enescueliade.com/
- Radu Vancu, scriitor și profesor universitar
Semnatari:
1. Lawrence Foster, dirijor, fost director al Festivalului George Enescu
2. Norman Manea, scriitor
3. Andrei Pleșu, filosof
4. Mircea Cărtărescu, scriitor
5. Victor Rebengiuc, actor
6. Andrei Șerban, regizor
7. Anca Vasiliu, cercetătoare și profesoară de istoria filosofiei, Sorbonne Université
8. Ștefan Câlția, pictor
9. Ioana Bentoiu, soprană
10. Ada Solomon, Președintă a Consiliului de Administrație al Academiei Europene de Film
11. Götz Teutsch, fost solo-violoncelist la Berliner Philharmoniker
12. Alexandra Dariescu, pianistă concertistă, profesoară la Guildhall School of Music and Drama, Londra
13. Andrei Ioniță, violoncelist, profesor la Facultatea de Muzică din Köln
14. Remus Azoiței, violonist, profesor la Royal Academy of Music, Londra
15. Daniel Ciobanu, pianist
16. Antonio Grosu - dirijor European Academic Orchestra / Choeur de Chambre de Luxembourg
17. Mihai Constantinescu, manager muzical
18. Andrei Cornea, scriitor, traducător, profesor universitar
19. Cristi Puiu, regizor
20. Marta Petreu, scriitoare și profesoară universitară
21. Oana Pellea, actriță
22. Radu Filipescu, inginer
23. Matei Vișniec, scriitor
24. Gabriela Adameșteanu, scriitoare
25. Radu Jude, regizor
26. Magda Cârneci, scriitoare
27. Ruxandra Cesereanu, scriitoare, președintă a PEN România
28. Dan Perjovschi, artist
29. Lia Perjovschi, artist
30. Mircea Cantor, artist
31. Corneliu Porumboiu, regizor
32. Alexander Nanau, regizor
33. Radu Afrim, regizor
34. Dana Ciocârlie, pianistă concertistă
35. Florian Mitrea, pianist, profesor la Royal Academy of Music, Londra
36. Raluca Știrbăț, pianistă
37. Daria Tudor, pianistă, profesoară la Universitatea de Arte Berlin și Academia Barenboim-Said
38. Sabina Ulubeanu, lector universitar dr., compozitoare
39. Carmen Maria Cârneci, compozitoare
40. Cristian Lolea, compozitor
41. Dragoș Buhagiar, scenograf și profesor universitar
42. Oana Marinescu, consultantă comunicare strategică
43. Ștefan Diaconu, editor, manager editura Musica Coloris
44. Alexandra Badea, regizoare și scriitoare
45. Tatiana Țîbuleac, scriitoare
46. Gigi Căciuleanu, coregraf, dansator, poet
47. Radu Paraschivescu, scriitor și traducător
48. Gianina Cărbunariu, regizoare
49. Nae Caranfil, regizor
50. Alexandru Solomon, regizor
51. Vlad Ivanov, actor
52. Bogdan-Alexandru Stănescu, scriitor și editor
53. Marius Manole, actor
54. Ofelia Popii, actriță
55. Bruno Mazzoni, traducător
56. Mihaela Miroiu, scriitoare, profesoară universitară, membră a Academia Europaea
57. Adrian Miroiu, filozof, profesor universitar, membru al Academiei Române
58. Emil Hurezeanu, diplomat, scriitor, publicist, editorialist
59. Paula Erizanu, scriitoare, jurnalistă
60. Ion Vartic, scriitor și profesor universitar
61. Cătălin Sava, muzicolog
62. Mihai Cojocaru, muzicolog
63. Bogdan Mureșanu, regizor
64. Vlad Alexandrescu, profesor universitar, președinte al Grupului pentru Dialog Social, fost ministru al Culturii
65. Corina Șuteu, manager cultural, fost ministru al Culturii
66. Dorin Crețu, pictor
67. Livia Câlția, arhitect
68. Claudiu Komartin, poet
69. Simona Goșu, scriitoare
70. Botond Nagy, regizor
71. Bogdan Crețu, istoric și critic literar, scriitor
72. Doris Mironescu, istoric și critic literar
73. Marin Mălaicu-Hondrari, scriitor și traducător
74. Katia Pascariu, actriță
75. Dan Coman, scriitor
76. Ioana Nicolaie, scriitoare
77. Teodora Coman, scriitoare
78. Mihai Călin, actor
79. Adriana Babeți, scriitoare și profesoară universitară
80. Mihaela Michailov, dramaturgă și conferențiară universitară
81. Iulian Tănase, scriitor
82. Corin Braga, scriitor, profesor universitar
83. Alex Călin, actor
84. Oana Boca Stănescu, manager cultural & consultant în comunicare
85. Alex Goldiș, critic literar și conferențiar universitar
86. Andreea Apostu, cercetător științific
87. István Téglás, actor
88. Luminița Corneanu, scriitoare
89. Andrei Măjeri, regizor
90. Andrei Terian, critic literar și profesor universitar
91. Matei Câlția, galerist
92. Bogdan Tătaru-Cazaban, preot și cercetător în istoria religiilor
93. Daniel Șandru, profesor universitar, politolog
94. Mădălina Lascu, bibliograf
95. Dorin Dobrincu, istoric
96. Monica Joița, diplomat, Ministerul Afacerilor Externe
97. Ștefan Baghiu, scriitor și lector universitar
98. Mihai Demetriade, istoric
99. Gelu Duminică, sociolog
100. Cristian Vasile, istoric
101. Raluca Nagy, scriitoare
102. Bogdan Simion, muzician
103. Teodora Dumitru, cercetătoare, istoric literar
104. Dragoș Neamu, manager cultural, fondator al Rețelei Naționale a Muzeelor din România