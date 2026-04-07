Împreună cu soprana Carolyn Sampson, tenorul Andrew Staples și baritonul Matthew Brook, vor oferi publicului o experiență muzicală sublimă în preajma Sărbătorilor Pascale.

Bilete disponibile pe www.oveit.com sau direct aici.

Fondator și director artistic al ansamblului Gabrieli Consort & Players, Paul McCreesh colaborează în prezent cu orchestre prestigioase, precum Leipzig Gewandhaus, Bergen Philharmonic, Hong Kong Philharmonic, Sydney Symphony, Saint Paul Chamber Orchestra, Montreal Symphony, New Japan Philharmonic, Verbier Festival Orchestra, NFM Orchestra, Orchestra din Wrocław și Orchestra Națională Radio a Poloniei. A fost dirijor principal și director artistic la Gulbenkian Orchestra din Lisabona și director artistic al Festivalului Internațional Wratislava Cantans din Wrocław, Polonia. În prezent, este dirijor principal invitat la Filarmonica din Poznań și Orquestra de València.

Soprana Carolyn Sampson a evoluat pe scenele teatrelor English National Opera, Berlin Staatsoper, Scottish Opera și Opéra de Paris, precum și la Festivalul Glyndebourne. Este invitată frecvent la BBC Proms și colaborează cu ansamblurile Bach Collegium Japan, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Royal Concertgebouw Orchestra, Filarmonica din Rotterdam, Orchestra Simfonică din Viena și numeroase orchestre din Marea Britanie și SUA. Discografia sa cuprinde 100 de albume, iar în 2024 a fost distinsă cu titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic, aleasă Membru Onorific al Royal Academy of Music și i s-a decernat premiul Artistul Anului de către revista Gramophone.

Andrew Staples colaborează cu mari dirijori, precum Sir Simon Rattle, Daniel Harding, Emmanuelle Haïm, Elim Chan, Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen și Yannick Nézet-Séguin și a evoluează alături de mari orchestre precum Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Viena, Orchestra Simfonică a Radioului Suedez, Orchestra Simfonică a Radioului Bavarez, Orchestra Filarmonicii din Rotterdam, Orchestra din Paris, Les Siècles, Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Il Pomo d’Oro, Philadelphia Orchestra, Chamber Orchestra of Europe și Mahler Chamber Orchestra. A înregistrat Visul lui Gerontius cu Daniel Barenboim, a interpretat Simfonia a VIII-a de Mahler cu Harding la Paris și cu Edward Gardner la Londra și a cântat Das Lied von der Erde cu Harding, Rattle, Gardner, Dudamel și Iván Fischer.

Matthew Brook a colaborat de-a lungul carierei cu dirijori de renume, printre care Sir Andrew Davis, Harry Bicket, Bernhard Labadie, Christophe Rousset, John Nelson, Sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, John Butt, Harry Christophers, Paul McCreesh, Sir Charles Mackerras, Sir Roger Norrington, Richard Hickox, Sir Mark Elder, Emmanuelle Haïm, Laurence Equilbey, Maxim Emelyanchev, Mirga Gražinytė-Tyla, Laurence Cummings și Christian Curnyn.

Oratoriul Creațiunea de Joseph Haydn este o veritabilă declarație de credință a compozitorului, scrisă pe un libret ce îmbină pasaje din Vechiul Testament cu fragmente din Paradisul pierdut de John Milton.

Întregul program al Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut la acest link https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO, Groupe SNEF | Susținători: PPC, Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision