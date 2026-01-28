Robert Treviño, numit dirijor principal al Filarmonicii George Enescu din Stagiunea 2026–2027

· Filarmonica George Enescu (FGE) îl numește pe Robert Treviño noul său dirijor principal, pentru a conduce Orchestra în următoarea sa etapă artistică, marcată de evoluția și consolidarea dezvoltării și reputației sale artistice în Europa și la nivel internațional.

· Robert Treviño va prelua pupitrul dirijoral al celei mai importante orchestre a României la începutul Stagiunii 2026-2027, după ce debutul său cu Orchestra FGE, în noiembrie 2025, a fost marcat de un „sentiment de profundă conexiune”.

· Planurile includ programe creative, turnee internaționale ample și realizarea de înregistrări cu casa de discuri Ondine Records.

· Numirea lui Robert Treviño în 2026 va demara planurile ambițioase ale Orchestrei Filarmonicii George Enescu pentru aniversarea a 160 de ani, care va avea loc în Stagiunea 2028–2029.

Orchestra Filarmonicii George Enescu a anunțat astăzi numirea lui Robert Treviño în calitate de dirijor principal, începând cu Stagiunea 2026–2027. Numirea unui dirijor principal consacrat pe plan internațional marchează o nouă etapă strategică în evoluția Filarmonicii George Enescu, având ca obiective punerea în valoare a sunetului unic și distinctiv al Orchestrei și consolidarea poziției sale internaționale prin excelență artistică susținută și proiecte muzicale deosebite.

Dirijorul american în vârstă de 41 de ani își va începe mandatul în octombrie 2026, pentru o perioadă inițială de patru ani. Oferta a venit în urma debutului său electrizant cu Orchestra, în noiembrie 2025, când a dirijat Simfonia nr. 3 de Gustav Mahler într-o interpretare considerată de criticii muzicali drept „o realizare muzicală a marilor zile”, remarcată pentru amploarea, forța memorabilă și intensitatea sa pasională.

Marin Cazacu, Director General al Filarmonicii George Enescu, a declarat:

“După experiența excepțională petrecută nu cu mult timp în urmă, când Orchestra Filarmonicii George Enescu, împreună cu dirijorul Robert Treviño, au realizat una dintre cele mai sensibile și mai convingătoare versiuni ale Simfoniei a III-a de Gustav Mahler, este o bucurie să îl invităm să facă parte din familia Filarmonicii George Enescu ca dirijor principal, pentru o perioadă prin care ne dorim foarte mult să evoluăm - atât noi, cât și ideea, în sine, de colaborare cu un dirijor de talia și de prestigiul lui Robert Treviño. Numirea maestrului Robert Treviño în calitate de dirijor principal al Filarmonicii George Enescu este firească, pentru că, iată, împlinește strategia noastră, pe care am început-o în 2022, de dezvoltare, de comunicare la un alt nivel, pe plan național și internațional.”

Robert Treviño, care se află acum în Marea Britanie, unde dirijează London Symphony Orchestra, a declarat:

“Este o bucurie și un mare privilegiu pentru mine să mă alătur Filarmonicii George Enescu în calitate de viitor dirijor principal, începând cu Stagiunea 2026–2027. Din primul moment în care Orchestra și cu mine am început să facem muzică împreună, a devenit extrem de clar că vorbim același limbaj muzical și că urmărim un scop comun în ceea ce privește estetica și expresia artistică. Faptul că mi s-a oferit funcția de dirijor principal imediat după debutul meu din această Stagiune este o dovadă a chimiei împărtășite și a angajamentului nostru comun față de actul muzical.”

Aducând un omagiu Orchestrei Filarmonicii George Enescu, Robert Treviño a adăugat:

“Filarmonica George Enescu are o istorie de peste 150 de ani, timp în care a creat muzică neîntrerupt în această sală de concert extraordinară și frumoasă. Ceea ce este cu adevărat remarcabil este faptul că, de-a lungul acestui timp, a reușit să păstreze acest sunet profund romantic, cald și bogat, care îi este atât de distinctiv. Este un privilegiu și o mare onoare să fac parte din această moștenire și din această istorie și să contribui la dezvoltarea viitoare a Filarmonicii George Enescu, nu doar pentru publicul său de acasă, din București, ci și pentru scena internațională.”

Orchestra Filarmonicii George Enescu, cea mai importantă orchestră a României și unul dintre ansamblurile de referință ale Europei de Est, a fost fondată în anul 1868. Printre marii dirijori care i-au marcat istoria se numără George Enescu însuși, George Georgescu, Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache și Cristian Mandeal.

Cu un sunet unic și definitoriu — vibrant, lipsit de orice stridență, bogat, cald și profund în claritatea sa, asemenea chihlimbarului — Orchestra Filarmonicii George Enescu se prezintă ca un ansamblu matur și echilibrat, complet stăpân pe sine și plin de imaginație. Cu sediul la Ateneul Român din 1889, Filarmonica George Enescu își propune să ofere spațiul ideal în care, prin muzică, să ne împlinim identitatea de cetățeni ai umanității. De peste 150 de ani, în vremuri de pace și de război, concertele s-au desfășurat neîntrerupt la Ateneul Român. Aici, Orchestra Filarmonicii George Enescu creează muzică și grație.”



Robert Treviño, care este totodată dirijor principal invitat al Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dirijează în mod frecvent multe dintre cele mai importante orchestre ale lumii. În această Stagiune, el se află la pupitrul orchestrelor London Symphony Orchestra, Wiener Symphoniker, Filarmonica della Scala, Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra della Svizzera Italiana, Atlanta Symphony Orchestra, Bamberger Symphoniker, Sinfonieorchester Basel, Orquesta Sinfonica Nacional de Mexico, Osaka Philharmonic și altele.

Treviño se va reuni cu Filarmonica George Enescu în luna august, dirijând Orchestra în cadrul Ravello Festival, în Italia. Planurile Orchestrei împreună cu Robert Treviño includ dezvoltarea și rafinarea identității ansamblului, îmbogățirea repertoriului, turnee internaționale ample și realizarea mai multor înregistrări cu casa de discuri Ondine Records, cu care Treviño are o colaborare de lungă durată, și unde a obținut numeroase premii și distincții (inclusiv „Record Of The Year” din partea Presto Music și o nominalizare la Gramophone Award).

