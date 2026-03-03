Sub bagheta lui Michele Mariotti, Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, împreună cu soprana Chen Reiss și baritonul Liviu Holender, vor interpreta, în serile de 5 și 6 martie, una dintre cele mai personale și inovatoare creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea – Un Recviem German, op. 45 de Johannes Brahms.

Biletele sunt disponibile pe oveit.com sau direct la linkul: https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y .

Michele Mariotti este director muzical al Teatro dell’Opera di Roma din 2022, iar între 2008 și 2018 a fost dirijor principal. Ulterior a ocupat funcția de director muzical la Teatro Comunale di Bologna. Deținător al Premiului Abbiati pentru cel mai bun dirijor, este invitat frecvent de principalele teatre și festivaluri internaționale, inclusiv La Scala din Milano, Opera din Paris, Opera de Stat din Viena, Royal Opera House din Londra, Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Festivalul de la Salzburg, Festivalul Rossini, Metropolitan Opera, Teatro di San Carlo, Festivalul Verdi, Lyric Opera of Chicago, Los Angeles Opera, Wexford Festival Opera, Théâtre des Champs-Élysées sau Teatro Real.

Chen Reiss a devenit cunoscută ca membră a ansamblului Bayerische Staatsoper și ca artist în rezidență la Wiener Staatsoper. În stagiunea curentă soprana colaborează cu Los Angeles Philharmonic sub bagheta lui Gustavo Dudamel, Orchestre de Paris cu Klaus Mäkelä la pupitru, London Symphony Orchestra sub conducerea lui Manfred Honeck, Rotterdam Philharmonic Orchestra alături de Lahav Shani. Colaborările anterioare includ prezențe pe scenele Royal Opera House, Teatro alla Scala, precum și alături de orchestrele filarmonicilor din Viena, Berlin, München și Israel. Chen este artistă în rezidență la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Liviu Holender este membru al ansamblului Oper Frankfurt și a evoluat ca invitat la Teatro alla Scala, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Bregenzer Festspiele, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice, Opera Națională Letonă, operele din București și Cluj-Napoca. În concerte, a cântat la Maggio Musicale Fiorentino cu Daniele Gatti și la Teatro Comunale di Bologna cu Hartmut Haenchen, precum și la Wiener Philharmoniker cu Franz Welser-Möst. Printre momentele importante ale stagiunii curente se numără debutul său la Salzburger Festspiele și colaborările cu Opera din Frankfurt.

Programul cuprinde una dintre cele mai personale și inovatoare creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea - Un Recviem German, op. 45 de Johannes Brahms. Ein deutsches Requiem folosește texte din Biblia tradusă în limba germană de Martin Luther. Scrisă după două mari pierderi din viața compozitorului - mama sa și bunul său prieten, Robert Schumann - lucrarea propune o viziune asupra morții filtrată prin compasiune, speranță și umanitate.

