O familie a venit din Finlanda special pentru festivalul „George Enescu”. Spectacol susținut de Ukrainian Freedom

Cultura
26-08-2025 | 08:44
ukrainian freedom george enescu
Pro TV

Bucureștiul s-a transformat în aceste zile în Capitala muzicii internaționale datorită festivalului „George Enescu”. Unele dintre cele mai apreciate orchestre ale momentului urcă pe scenă și încântă publicul.

autor
Iulia Fătu

Loc este și pentru premiere. Aseară, oamenii au urmărit cu emoție spectacolul susținut de Ukrainian Freedom. Sala Palatului s-a deschis pentru concertul orchestrei din Ucraina.

Spectatorii s-au bucurat de un regal al muzicii clasice. Pentru mulți, experiența a fost unică:

„Foarte frumos. De fapt, orchestra din Ucraina este prima dată la festivalul George Enescu.”

„Asta face muzica... unește oameni. Aduce oamenii aproape. A treia piesă mi-a plăcut foarte mult. Pe aceea am și recunoscut-o. Aș mai veni.”

Citește și
ateneu,
Bucureștiul devine scena muzicii universale. Festivalul George Enescu începe cu o lucrare nouă, prezentată de un artist roman

O familie a venit din Finlanda special pentru festival.

Spectatori: „A fost minunat! Minunat! Minunat! Suntem în vacanță pentru o săptămână. Un motiv să venim a fost festivalul George Enescu!”

Un spectacol plin de emoție

Ukrainian Freedom a fost creată în 2022 de dirijoarea Keri-Lynn Wilson și reunește muzicieni ucraineni din țară și din exil.

Keri-Lynn Wilson, dirijor: „M-am simțit incredibil. În primul rând, publicul a fost așa de cald. Mă simt mereu ca acasă în România pentru că ei sunt foarte primitori. Mulțumesc mult. Iubesc această orchestră.”

Spre final, spectacolul a devenit și mai emoționant. Soprana americană Rachel Willis-Sørensen, renumită pentru repertoriul său de la Mozart la Wagner, a ținut un recital.

Spectatori: „Excepțional!”

Reporter: V-a emoționat?

Spectatori: „Da, foarte mult... special pentru ei.”

„Omogenitate, au fost foarte ritmici. Finalul piesei de deschidere a fost unul disonant” a explicat altcineva.

La final, publicul a aplaudat minute în șir.

Ediția din acest an aduce aproape 100 de concerte și reunește pe scenele festivalului peste 4.000 de artiști din 28 de țări.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, Finlanda, festivalul george enescu,

Dată publicare: 26-08-2025 08:30

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Festivalul Internațional George Enescu transformă Bucureștiul în Capitala muzicii clasice: „Este o bucurie mare”
Stiri Diverse
Festivalul Internațional George Enescu transformă Bucureștiul în Capitala muzicii clasice: „Este o bucurie mare”

Bucureștiul devine o mare scenă a muzicii clasice de mâine, pentru că începe Festivalul Internațional „George Enescu”, unul dintre cele mai cunoscute din lume.

Bucureștiul devine scena muzicii universale. Festivalul George Enescu începe cu o lucrare nouă, prezentată de un artist roman
Stiri Diverse
Bucureștiul devine scena muzicii universale. Festivalul George Enescu începe cu o lucrare nouă, prezentată de un artist roman

Timp de patru săptămâni, Bucureștiul devine cea mai mare scenă a muzicii universale. Festivalul „George Enescu” începe duminică, la Sala Palatului, cu o piesă în premieră absolută.

Filarmonica George Enescu anunță Stagiunea 2025-2026. Invitați de renume la Filarmonică în noua Stagiune
Cultura
Filarmonica George Enescu anunță Stagiunea 2025-2026. Invitați de renume la Filarmonică în noua Stagiune

PARTENERIAT. În Stagiunea 2025-2026, Filarmonica George Enescu va aduce în fața publicului său 76 de dirijori și soliști români și străini de nivel internațional, dintre care 75% sunt prezenți pentru prima oară în programarea artistică a instituției.

 

Jean-Claude Casadesus și Nobuyuki Tsujii încheie Stagiunea 2024–2025 cu două concerte sold out
Cultura
Jean-Claude Casadesus și Nobuyuki Tsujii încheie Stagiunea 2024–2025 cu două concerte sold out

PARTENERIAT. Stagiunea Simfonică 2024–2025 a Filarmonicii George Enescu se încheie cu două concerte sold out, pe 26 și 27 iunie, în Sala Mare a Ateneului Român.

Șostakovici și Simfonia Alpilor de Strauss în două concerte simfonice emoționante, pe 22 și 23 mai
Cultura
Șostakovici și Simfonia Alpilor de Strauss în două concerte simfonice emoționante, pe 22 și 23 mai

Orchestra Filarmonicii George Enescu va susține două concerte simfonice emoționante sub bagheta dirijorului german Jesko Sirvend, laureat al Concursului Yevgeny Svetlanov.

Recomandări
Prima ședință a coaliției cu PSD la masă, după aproape o lună. S-au discutat modificări la al doilea pachet de măsuri
Stiri Politice
Prima ședință a coaliției cu PSD la masă, după aproape o lună. S-au discutat modificări la al doilea pachet de măsuri

La aproape o lună de când a blocat al doilea pachet de măsuri fiscale, PSD îngroapă securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Topul celor mai mari pensii din România. Cea mai mare a scăzut cu 9.500 lei după introducerea CASS
Stiri Economice
Topul celor mai mari pensii din România. Cea mai mare a scăzut cu 9.500 lei după introducerea CASS

Cea mai mare pensie din România depăşea în luna iulie suma de 98.000 de lei net. După ce Guvernul a impus plata CASS, cea mai mare pensie din sistemul public a scăzut cu 9.506 lei, ajungând, astfel, la valoarea netă de 88.558 lei.

Ministerul Finanțelor desființează o companie de stat. Conducerea, redusă de la zece la patru membri până la dizolvare
Stiri Economice
Ministerul Finanțelor desființează o companie de stat. Conducerea, redusă de la zece la patru membri până la dizolvare

Ministerul de Finanțe vrea să desființeze Fondul de Contragarantare, una dintre companiile aflate în subordinea sa. Conducerea firmei ar urma inițial să fie redusă de la 10 posturi la 4.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59