O familie a venit din Finlanda special pentru festivalul „George Enescu”. Spectacol susținut de Ukrainian Freedom

Bucureștiul s-a transformat în aceste zile în Capitala muzicii internaționale datorită festivalului „George Enescu”. Unele dintre cele mai apreciate orchestre ale momentului urcă pe scenă și încântă publicul.

Loc este și pentru premiere. Aseară, oamenii au urmărit cu emoție spectacolul susținut de Ukrainian Freedom. Sala Palatului s-a deschis pentru concertul orchestrei din Ucraina.

Spectatorii s-au bucurat de un regal al muzicii clasice. Pentru mulți, experiența a fost unică:

„Foarte frumos. De fapt, orchestra din Ucraina este prima dată la festivalul George Enescu.”

„Asta face muzica... unește oameni. Aduce oamenii aproape. A treia piesă mi-a plăcut foarte mult. Pe aceea am și recunoscut-o. Aș mai veni.”

O familie a venit din Finlanda special pentru festival.

Spectatori: „A fost minunat! Minunat! Minunat! Suntem în vacanță pentru o săptămână. Un motiv să venim a fost festivalul George Enescu!”

Un spectacol plin de emoție

Ukrainian Freedom a fost creată în 2022 de dirijoarea Keri-Lynn Wilson și reunește muzicieni ucraineni din țară și din exil.

Keri-Lynn Wilson, dirijor: „M-am simțit incredibil. În primul rând, publicul a fost așa de cald. Mă simt mereu ca acasă în România pentru că ei sunt foarte primitori. Mulțumesc mult. Iubesc această orchestră.”

Spre final, spectacolul a devenit și mai emoționant. Soprana americană Rachel Willis-Sørensen, renumită pentru repertoriul său de la Mozart la Wagner, a ținut un recital.

Spectatori: „Excepțional!”

Reporter: V-a emoționat?

Spectatori: „Da, foarte mult... special pentru ei.”

„Omogenitate, au fost foarte ritmici. Finalul piesei de deschidere a fost unul disonant” a explicat altcineva.

La final, publicul a aplaudat minute în șir.

Ediția din acest an aduce aproape 100 de concerte și reunește pe scenele festivalului peste 4.000 de artiști din 28 de țări.

