Festivalul Internațional George Enescu transformă Bucureștiul în Capitala muzicii clasice: „Este o bucurie mare”

Bucureștiul devine o mare scenă a muzicii clasice de mâine, pentru că începe Festivalul Internațional „George Enescu”, unul dintre cele mai cunoscute din lume.

Timp de patru săptămâni, publicul este invitat la peste 100 de concerte susținute de 4.000 de artiști din 28 de țări.

Ediția din acest an marchează 70 de ani de la moartea marelui compozitor George Enescu.

În program sunt peste 45 de lucrări din opera lui. Un moment special este reprezentația „Oedipe”, semnată de regizorul Stefano Poda și dirijată de Tiberiu Soare.

Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului Internațional George Enescu: „Menirea acestui festival a fost întotdeauna, în primul și în primul rând, de a promova arta lui George Enescu, compozitorul nostru, eroul național. Și de atunci, festivalul a trecut prin multe ipostaze, dar revenind la aceeași idee: de a pune în plan mondial muzica lui George Enescu.”

Pe scenele festivalului vor urca orchestre cunoscute – Royal Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, Czech Philharmonic sau Budapest Festival Orchestra – alături de soliști de renume mondial, precum Martha Argerich, Anne-Sophie Mutter, Gautier Capuçon sau Seong Jin Cho.

Printre cei mai așteptați este violonistul Nemanja Radulović.

Nemanja Radulović: „Este o bucurie mare să mă întorc la București și să văd fețe familiare, dar și fețe noi. Prima mea vizită în București a fost în 2001 și îmi aduc aminte ce minunat a fost să văd acest amestec de muzicieni tineri care au putut să concureze și să se sprijine unul pe altul în același timp. Cred că acest festival este unic.”

Spectatorii vor fi invitați la concerte și în spații neconvenționale, unde muzica se întâlnește cu dansul și artele vizuale.

Mai multe spectacole vor avea loc într-un club și un muzeu imersiv din București, dar și în alte orașe, cum ar fi Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu sau Constanța.

