„Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică în rol principal, ia Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Cottbus

Cultura
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Bad Unicorn

Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Cottbus a fost acordat filmului românesc „Nu e locul tău aici”, scris şi regizat de Florin Şerban.

autor
Cristian Anton

Trofeul câştigat la Cottbus, unde se desfăşoară una dintre cele mai importante competiţii cinematografice din Europa Centrală şi de Est, completează palmaresul recent al filmului, care include Marele Premiu (Leopardul de Aur), Premiul Europa Cinemas Label, Premiul Juriului Tânăr şi o Menţiune specială pentru interpretare, acordată debutantului Teodor Butănescu, obţinute la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, şi Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internaţional de Film de la Sarajevo, acordat lui Adrian Văncică, scrie News.ro.

„Mă bucur mult că „Nu e locul tău aici” a convins şi juriul de la Cottbus, după o vară în care s-a bucurat de foarte multă recunoaştere internaţională. Ne pregătim de lansarea filmului în România, iar încă un succes de felul ăsta mă face să fiu şi mai încrezător că filmul îşi va găsi un public al lui printre spectatorii de acasă", a declarat Florin Şerban, regizorul filmului.

„Nu e locul tău aici” a fost inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards / Premiile Academiei Europene de Film, care vor fi anunţate pe 14 noiembrie.

Povestea filmului, desfăşurată pe fundalul unei anchete criminalistice, surprinde transformarea relaţiei dintre un respectat medic chirurg (şeful unui spital de provincie) şi fiul său adolescent despre care descoperă că s-a alăturat unui grup extremist şi a fost părtaş la uciderea unei persoane.

„Nu e locul tău aici" va putea fi văzut în cinematografele din România, din 27 noiembrie, distribuit de Bad Unicorn.

Lista oraşelor şi a cinematografelor în care va rula filmul este disponibilă aici: https://badunicorn.ro/film/nu-e-locul-tau-aici

Distribuția filmului „Nu e locul tău aici”

Actorii Adrian Văncică şi Teodor Butănescu vor fi alături de regizorul Florin Şerban la proiecţiile speciale „Nu e locul tău aici" din Reşiţa (20 noiembrie), Timişoara (21 noiembrie), Cluj-Napoca (26 noiembrie), Craiova (28 noiembrie), Iaşi (29 noiembrie), precum şi la întâlnirile cu publicul din Bucureşti (27 noiembrie şi 5 decembrie).

Din distribuţia filmului „Nu e locul tău aici" mai fac parte actorii Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter, Emil Boroghină şi alţii.

Imaginea filmului este semnată de Liviu Mărghidan. Bogdan Ionescu s-a ocupat de scenografie, iar de costume Cosmina Croitoru. Muzica originală a fost compusă de Marius Leftărache şi Nikita Dembinski.

„Nu e locul tău aici" este un film produs de Florin Şerban, care semnează regia, scenariul şi montajul. Minodora Şerban este producător executiv.

Produs de Fantascope Films, în colaborare cu Scharf Film Production, Avanpost, Adrian Văncică, Earlybird şi Şcoala de Film, filmul este reprezentat internaţional de Reason8 Films.

„Nu e locul tău aici" este un film de lungmetraj realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei din România.

Filmul „Nu e locul tău aici”, cu Adrian Văncică în rolul principal, marele câștigător al Festivalului de Film de la Locarno

Sursa: News.ro

Etichete: adrian vancica, film, festival de film, castigator, marele premiu,

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