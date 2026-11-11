„Abuzul nu trebuie trecut sub tăcere, relativizat sau tratat cu indiferenţă. Avem nevoie de spaţii în care să putem vorbi deschis despre el, în contextul mărturiilor şi al discuţiilor recente din lumea teatrului", este declaraţia ministrului Culturii, Ioana Ciocan, după ce a văzut spectacolul de la Centrul Replika „ReStart”, în regia Ozanei Nicolau, despre relaţiile abuzive, violenţa domestică şi experienţele femeilor care au trecut prin astfel de situaţii, scrie News.ro.

„Mi-am dorit ca primele întâlniri cu lumea teatrului să înceapă cu un spectacol care aduce în discuţie o temă despre care avem obligaţia să vorbim: abuzul. Am ajuns astfel la Centrul de Teatru Educaţional Replika, la „ReStart”, în regia Ozanei Nicolau, un spectacol despre relaţiile abuzive, violenţa domestică şi experienţele femeilor care au trecut prin astfel de situaţii. Am găsit o sală plină şi m-am bucurat în mod special să văd atât de mulţi tineri: elevi de clasa a X-a de la Liceul „Carol I”, veniţi împreună cu profesorii lor. Mi se pare important ca astfel de subiecte să ajungă în faţa lor, să fie discutate şi înţelese", a scris ministrul pe Facebook.

După spectacol, întâlnirea cu această temă a continuat printr-o demonstraţie de autoapărare la care au participat elevii. Un moment practic, care a completat experienţa teatrului cu câteva instrumente concrete de protecţie.

Ministerul Culturii a cerut tuturor instituțiilor subordonate să verifice măsurile de prevenire a hărțuirii sexuale

Ioana Ciocan crede „că teatrul poate deschide conversaţii necesare şi poate crea contexte în care să privim cu mai multă atenţie realităţi pe care uneori preferăm să le ignorăm. Mă bucur că am început aceste întâlniri cu o asemenea experienţă".

În contextul crizei de la Teatrul Naţional Bucureşti după angajarea regizorului Felix Alexa, acuzat de hărţuire şi abuz, Ministerul Culturii a transmis în 30 octombrie către toate instituţiile din subordine o solicitare de a clarifica explicit situaţia implementării măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă.

„Ministerul Culturii solicită tuturor instituţiilor publice de cultură aflate în subordine să verifice aplicarea efectivă a măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HG nr. 970/2023, cu modificările şi completările ulterioare", se arată în informare.