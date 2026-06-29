Pentru ultima reprezentație, artiștii francezi au purtat publicul într-o expediție fantastică. Asta în timp ce străzile au fost inundate de fanfare colorate și extratereștri... roz, puși pe șotii. La miezul nopții, 400 de drone au luminat cerul.

Un spectacol cu figurine uriașe i-a cucerit pe cei prezenți în Piața Mare din Sibiu.

Un explorator neînfricat a venit însoțit de gâște vesele, doi dragoni și chiar un duh fermecat.

Însă toată lumea s-a speriat când a evadat șarpele cu pene. Povestea a avut, totuși, un final fericit.

Turist: „M-am simțit ca la un show de circ, dar făcut într-un mod altfel și chiar a fost foarte fain.”

Jean-Philippe Hémery, artist: „Este o călătorie fantastică, să avem aceste momente plăcute și să vedem un loc cum este acesta dintr-o perspectivă diferită. Dimensiunile păpușilor gonflabile fac acest lucru posibil.”

Călătoria din ultima zi a festivalului a continuat cu... muzica unei fanfare.

Mariana Jorge de Magalhães Monteiro Siza Vieira, artistă: „Cântăm pentru oricine, indiferent de vârstă, venim cu totul inclus. E doar o zi obișnuită la birou pentru noi.”

Apoi, parcă din senin, orașul a fost invadat de extratereștri roz.

Turiști: „Spectaculos, nu am mai văzut asemenea creaturi, rozul le face foarte prietenoase.”

Departe de căldură, într-o biserică din oraș, un grup de muzică gospel i-a vrăjit pe cei prezenți.

Piesa Faust a închis seria spectacolelor indoor. Un show cu drone a marcat, la miezul nopții, finalul celei de-a 33-a ediții a FITS. Tema din acest an a fost „Suflet” și a adus la Sibiu peste cinci mii de artiști din 83 de țări.