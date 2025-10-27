Lawrence Foster revine la Ateneul Român pentru seria Talks și două concerte extraordinare

Cultura
27-10-2025 | 16:41
Lawrence Foster

PARTENERIAT. Lawrence Foster revine la Ateneul Român ca invitat al seriei Talks re: Music & Beyond din 29 octombrie și pentru a dirija Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu în două concerte vocal-simfonice de excepție pe 30 și 31 octombrie.

autor
Stirileprotv

Filarmonica George Enescu îl are ca invitat special pe dirijorul Lawrence Foster, unul dintre marii maeștri ai scenei internaționale și un declarat iubitor și promotor al muzicii lui George Enescu. Renumitul dirijor va fi prezent miercuri, 29 octombrie, la Ateneul Român, în cadrul dialogului Talks re: Music & Beyond, și în cele două concerte vocal-simfonice, susținute joi și vineri, 30 și 31 octombrie. Împreună cu Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, sub bagheta lui Lawrence Foster, publicul îl va putea asculta pe tânărul violonist Daniel Lozakovich, într-un program ce reunește lucrări de Adrian Pop, Felix Mendelssohn și Ludwig van Beethoven.

Tema conversației cu Lawrence Foster de pe 29 octombrie va fi Of Friendship, Connection, and Love (Despre prietenie, conexiune și iubire), o reflecție care rezonează profund cu personalitatea dirijorului, cu arta sa și cu legătura specială pe care o împărtășește atât cu muzicienii, cât și cu publicul. Evenimentul face parte din seria Talks re: Music & Beyond, lansată în această stagiune de Filarmonica George Enescu, pentru a crea momente de luciditate și inspirație, în care experiența împărtășită de artiști se extinde mult dincolo de muzică.

Participarea la evenimentul Talks re: Music & Beyond este gratuită, iar înregistrarea se realizează pe baza completării formularului de la acest link.

Programul concertelor din 30-31 octombrie include Triptic de Adrian Pop, Concertul în mi minor pentru vioară și orchestră, op. 64 de Felix Mendelssohn și Missa în do major, op. 86 Ludwig van Beethoven. Ultima lucrare îi va avea ca soliști invitați pe excepționalii artiști Sarah Traubel (soprană), Ramona Zaharia (alto), Marius Vlad Budoiu (tenor), Mihai Damian (bas). La ediția din 2025 a competiției Operalia, desfășurată la Sofia, în Bulgaria, între 20 și 26 octombrie, Mihai Damian a fost distins cu trei premii importante: Premiul I pentru voce masculină, Premiul Rolex (Premiul Publicului) și Premiul special oferit de Ministerul Culturii al Bulgariei.

Citește și
P
Premiul Astra Film pentru cel mai bun film din competiția românească oferit de Voyo - Still Nia de Paula Oneț

Mai sunt foarte puține bilete disponibile pentru concertul vocal-simfonic din 31 octombrie pe www.oveit.com sau direct la linkul

Cariera impresionantă a Maestrului Lawrence Foster se desfăşoară pe scene din Statele Unite ale Americii, Europa și Asia. Este un declarat iubitor şi promotor al muzicii lui George Enescu. A activat timp de nouă ani ca Director Muzical al Operei din Marsilia şi, pentru patru stagiuni, ca Director Artistic şi Dirijor Principal al Orchestrei Naţionale Radio din Polonia. Una dintre cele mai însemnate personalităţi din spectrul muzicii clasice, în 1966 Lawrence Foster a primit Premiul „Koussevitzky” oferit de Festivalul de la Tanglewood. A devenit apoi Director Muzical la Orchestra Simfonică din Houston, Filarmonica din Monte Carlo, Orchestra Simfonică din Barcelona, Orchestra Gulbenkian, Filarmonica din Montpellier, Festivalul de la Aspen, iar la Festivalul George Enescu a deţinut aceeaşi poziţie în perioada 1998-2001.

Tânărul violonist suedez Daniel Lozakovich, născut în 2001, a fermecat publicul şi criticii de specialitate nu doar prin virtuozitatea sa, ci mai cu seamă prin maturitatea interpretărilor şi muzicalitatea rafinată ce îl caracterizează. În prezent, este artist în rezidenţă al Filarmonicii din Monte Carlo. Se bucură de o carieră de succes, cu apariţii împreună cu Filarmonica din Oslo (dirijor Klaus Mäkelä), Filarmonica della Scala (dirijor Riccardo Chailly), Filarmonica Regală din Stockholm, Orchestre de la Suisse Romande, Filarmonica din Luxemburg, Orchestra Simfonică din Singapore, Filarmonica din Seul.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO,Groupe SNEF | Susținători: Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision

Sursa:

Etichete:

Dată publicare: 27-10-2025 16:41

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Premiul Astra Film pentru cel mai bun film din competiția românească oferit de Voyo - Still Nia de Paula Oneț
Cultura
Premiul Astra Film pentru cel mai bun film din competiția românească oferit de Voyo - Still Nia de Paula Oneț

PARTENERIAT. Festivalul Astra Film a anunțat câștigătorii secțiunii de competiție românească, distinzând două documentare remarcabile pentru abordarea lor empatică și inovatoare a traumei și memoriei colective.

FILIT, un ”fenomen unic în țară”. ”Tinerii sunt pe telefoane. Și ceea ce fac cărțile e că te scot de acolo”
Cultura
FILIT, un ”fenomen unic în țară”. ”Tinerii sunt pe telefoane. Și ceea ce fac cărțile e că te scot de acolo”

Peste 20.000 de oameni au participat la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, care și-a închis duminică noapte porțile.  

Mozaicul Catedralei Naționale, monumentală operă de artă bizantină din aur și sticlă de Murano. Când lumina sfințește piatra
Cultura
Mozaicul Catedralei Naționale, monumentală operă de artă bizantină din aur și sticlă de Murano. Când lumina sfințește piatra

Mozaicul Catedralei Naționale se întinde pe 25.000 de metri pătrați și este realizat în stil bizantin. 350 de milioane de pietricele au fost folosite de artiștii care au lucrat cu migală.  

Recomandări
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Octombrie 2025

46:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28