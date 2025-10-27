Lawrence Foster revine la Ateneul Român pentru seria Talks și două concerte extraordinare

PARTENERIAT. Lawrence Foster revine la Ateneul Român ca invitat al seriei Talks re: Music & Beyond din 29 octombrie și pentru a dirija Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu în două concerte vocal-simfonice de excepție pe 30 și 31 octombrie.

Filarmonica George Enescu îl are ca invitat special pe dirijorul Lawrence Foster, unul dintre marii maeștri ai scenei internaționale și un declarat iubitor și promotor al muzicii lui George Enescu. Renumitul dirijor va fi prezent miercuri, 29 octombrie, la Ateneul Român, în cadrul dialogului Talks re: Music & Beyond, și în cele două concerte vocal-simfonice, susținute joi și vineri, 30 și 31 octombrie. Împreună cu Orchestra și Corul Filarmonicii George Enescu, sub bagheta lui Lawrence Foster, publicul îl va putea asculta pe tânărul violonist Daniel Lozakovich, într-un program ce reunește lucrări de Adrian Pop, Felix Mendelssohn și Ludwig van Beethoven.

Tema conversației cu Lawrence Foster de pe 29 octombrie va fi Of Friendship, Connection, and Love (Despre prietenie, conexiune și iubire), o reflecție care rezonează profund cu personalitatea dirijorului, cu arta sa și cu legătura specială pe care o împărtășește atât cu muzicienii, cât și cu publicul. Evenimentul face parte din seria Talks re: Music & Beyond, lansată în această stagiune de Filarmonica George Enescu, pentru a crea momente de luciditate și inspirație, în care experiența împărtășită de artiști se extinde mult dincolo de muzică.

Programul concertelor din 30-31 octombrie include Triptic de Adrian Pop, Concertul în mi minor pentru vioară și orchestră, op. 64 de Felix Mendelssohn și Missa în do major, op. 86 Ludwig van Beethoven. Ultima lucrare îi va avea ca soliști invitați pe excepționalii artiști Sarah Traubel (soprană), Ramona Zaharia (alto), Marius Vlad Budoiu (tenor), Mihai Damian (bas). La ediția din 2025 a competiției Operalia, desfășurată la Sofia, în Bulgaria, între 20 și 26 octombrie, Mihai Damian a fost distins cu trei premii importante: Premiul I pentru voce masculină, Premiul Rolex (Premiul Publicului) și Premiul special oferit de Ministerul Culturii al Bulgariei.

Cariera impresionantă a Maestrului Lawrence Foster se desfăşoară pe scene din Statele Unite ale Americii, Europa și Asia. Este un declarat iubitor şi promotor al muzicii lui George Enescu. A activat timp de nouă ani ca Director Muzical al Operei din Marsilia şi, pentru patru stagiuni, ca Director Artistic şi Dirijor Principal al Orchestrei Naţionale Radio din Polonia. Una dintre cele mai însemnate personalităţi din spectrul muzicii clasice, în 1966 Lawrence Foster a primit Premiul „Koussevitzky” oferit de Festivalul de la Tanglewood. A devenit apoi Director Muzical la Orchestra Simfonică din Houston, Filarmonica din Monte Carlo, Orchestra Simfonică din Barcelona, Orchestra Gulbenkian, Filarmonica din Montpellier, Festivalul de la Aspen, iar la Festivalul George Enescu a deţinut aceeaşi poziţie în perioada 1998-2001.

Tânărul violonist suedez Daniel Lozakovich, născut în 2001, a fermecat publicul şi criticii de specialitate nu doar prin virtuozitatea sa, ci mai cu seamă prin maturitatea interpretărilor şi muzicalitatea rafinată ce îl caracterizează. În prezent, este artist în rezidenţă al Filarmonicii din Monte Carlo. Se bucură de o carieră de succes, cu apariţii împreună cu Filarmonica din Oslo (dirijor Klaus Mäkelä), Filarmonica della Scala (dirijor Riccardo Chailly), Filarmonica Regală din Stockholm, Orchestre de la Suisse Romande, Filarmonica din Luxemburg, Orchestra Simfonică din Singapore, Filarmonica din Seul.

