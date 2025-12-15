Concluziile anchetei interne a clinicii din Capitală unde a murit fetița de 2 ani. Cabinetul funcționa fără autorizație

Clinica din Capitală în care o fetiță de a ani care a murit în urma unei anestezii a dat publicității rezultatele anchetei interne desfășurate după această tragedie.

Analiza internă a vizat în principal situația autorizării sanitare a sediului în care a avut loc tragedia. Ancheta a stabilit că responsabilitatea finalizării autorizației revenea exclusiv unor angajați cu atribuții administrative, nu personalului medical.

Conform concluziilor interne, doi angajați – un membru al departamentului administrativ și managerul clinicii – aveau sarcina directă de a se asigura că autorizația sanitară este finalizată. Aceștia nu ar fi informat administratoarea societății că documentul nu fusese încă emis, iar activitatea clinicii a fost demarată în baza unei comunicări interne incomplete.

Reprezentanții Crystal Dental subliniază că personalul medical nu avea atribuții administrative, nu a fost informat despre lipsa autorizației finale și, în consecință, nu poartă responsabilitate în această privință, potrivit anchetei interne.

În urma acestor constatări, compania care deține clinica a inițiat o evaluare completă a persoanelor cu responsabilități administrative și a modului de coordonare managerială a sediului. Ca rezultat direct al acestor evaluări, clinica a decis încetarea contractului de colaborare cu managerul responsabil de coordonarea administrativă a unității unde s-a produs incidentul.

În paralel cu investigația internă, clinica susține că își continuă cooperarea cu autoritățile implicate în ancheta medico-legală și cea penală, punând la dispoziție toate documentele solicitate. Reprezentanții Crystal Dental precizează că așteaptă concluziile oficiale ale anchetelor externe pentru a putea oferi informații suplimentare.

Tragedie pe scaunul dentistului

La jumătatea lunii noiembrie, o fetiță de doi ani a murit la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei sedări pentru o intervenţie.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au afirmat că, potrivit concluziilor preliminare emise în urma autopsiei fetiţei, decesul ”a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”.

Dosarul a fost înregistrat iniţial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală in rem pentru ucidere din culpă, iar vineri cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Tatăl copilei a afirmat că soţia sa a informat medicul stomatolog că unele analize ale fetiţei au ieşit în afara intervalului de referinţă, dar totuşi i s-a spus să se prezinte la intervenţie.

Inspecţia Sanitară de Stat a finalizat controlul la clinica stomatologică şi a constatat mai multe neconformităţi de natură administrativă, inclusiv funcţionarea unor cabinete medicale de la parterul clăririi fără deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare. Activitatea medicală a fost suspendată şi s-a aplicat sancţiune, iar raportul a fost trimis Parchetului General.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













