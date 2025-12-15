Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii

Stiri Diverse
15-12-2025 | 12:48
parc tematic
Getty

Cel mai mare parc tematic de iarnă din lume, a 27-a ediţie a Ice & Snow World, se deschide publicului la 17 decembrie în „oraşul de gheaţă" Harbin, capitala provinciei Heilongjiang din nord-estul Chinei, transmite agenţia Xinhua.

autor
Sabrina Saghin

Parcul se întinde pe o suprafaţă record de 1,2 milioane de metri pătraţi şi foloseşte 400.000 de metri cubi de gheaţă şi zăpadă.

Tema din acest a parcului este „Gheaţă şi zăpadă, o lume de basm".

Parcul va include trei axe peisagistice principale, o amplă paradă tematică, o scenă în aer liber şi o instalaţie nouă, de 5.000 de metri pătraţi.

Locaţia încorporează elemente tehnologice precum iluminatul inteligent şi interacţiunea cu inteligenţa artificială.

O serie de evenimente, inclusiv ceremonia de deschidere a Festivalului Internaţional al Gheţii şi Zăpezii din Harbin, concursuri internaţionale de sculptură în gheaţă, meciuri de fotbal pe zăpadă şi hochei, precum şi un concert de Revelion, sunt programate în acest parc tematic.

Pe lângă Ice & Snow World, oraşul Harbin promovează alte două destinaţii majore de iarnă: expoziţia Sun Island Snow Expo, cu o suprafaţă de 1,5 milioane de metri pătraţi, şi Ice and Snow Carnival, de-a lungul râului Songhua îngheţat, cu aproximativ 260 de sculpturi în gheaţă şi 60 de proiecte de divertisment cu gheaţă şi zăpadă. 

Sursa: Agerpres

