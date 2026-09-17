Corespondent Pro TV: „Suntem chiar în mijlocul expoziției dedicate lui Constantin Brâncuși și femeilor care i-au fost prietene, iubite și muze și care i-au influențat viața și creația. Și vedem aici scrisori, desene și poze care spun poveștile acestor relații, dar și 40 de fotografii originale realizate chiar de Brâncuși și prezentate, potrivit organizatorilor, în premieră mondială. O altă expoziție, un etaj mai jos, este dedicată Pop Art-ului, acest curent care a adus în artă, imagini din viața de zi cu zi, de la reclame și benzi desenate, până la produse de consum și vedete. Sunt lucrări semnate de Andy Warhol, Roy Lichtenstein sau Keith Haring, artiști care au făcut acest curent celebru în întreaga lume. Publicul poate vedea și o serie de fotografii realizate de Cristian Mungiu în timpul documentării pentru filmul "Fjord", care a castigat Palme D'or și este nominalizat la Oscar. Sunt imagini cu peisaje, întâlniri și momente care l-au inspirat pe regizor, surprinse de Cristian Mungiu în Norvegia, acolo unde a fost filmată producția. Iar expoziția "Război și Pace" aduce la un loc lucrări ale unor artiști români precum Nicolae Grigorescu, Theodor Aman sau Nicolae Tonitza, dar și "Porumbelul albastru" al lui Pablo Picasso. Expozițiile pot fi vizitate până la sfârșitul lunii decembrie”.