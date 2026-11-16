O nouă monedă de 50 de bani intră în circulație în România. Cum arată și unde se găsește

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Reversul prezintă portretul sculptorului Constantin Brâncuși, inscripția circulară „CONSTANTIN BRANCUSI - 150 DE ANI DE LA NASTERE” și anii între care a trăit acesta, 1876-1957.

Aversul monedei îl prezintă pe sculptorul Constantin Brâncuși , alături de o interpretare grafică a surselor sale de inspirație tradiționale. Tot pe această parte se regăsesc inscripția „ROMANIA”, dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „50 BANI”, stema României și anul emisiunii, 2026.

Noua monedă este realizată din alamă și are aceleași caracteristici tehnice precum celelalte monede aflate în circulație la această valoare nominală.

BNR a aprobat un tiraj de cinci milioane de exemplare , care vor putea fi folosite pentru plățile obișnuite și vor circula în paralel cu monedele de 50 de bani aflate deja în circulație.

BNR lansează și monede din aur, argint și alamă pentru colecționari

Pe lângă moneda de 50 de bani destinată circulației obișnuite, Banca Națională a României lansează, tot de la 16 noiembrie 2026, o serie de monede pentru colecționare, cu aceeași temă: „Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere”.

Emisiunea numismatică include monede din aur, argint și alamă. Acestea au următoarele valori nominale: 500 de lei pentru moneda din aur, 10 lei pentru cea din argint și 50 de bani pentru cea din alamă.

Moneda din alamă destinată colecționarilor are un element distinctiv suplimentar: litera „N”, amplasată într-un cerc.

Cât costă monedele dedicate lui Constantin Brâncuși

Potrivit BNR, prețurile de vânzare pentru monedele destinate colecționarilor sunt de 31.900 de lei pentru exemplarul din aur, 1.000 de lei pentru cel din argint și 19 lei pentru moneda din alamă. Prețurile includ TVA, iar în cazul monedelor din aur și argint este inclus și certificatul de autenticitate.

Tirajele aprobate sunt de 200 de exemplare pentru moneda din aur, 1.000 de exemplare pentru cea din argint și 10.000 de exemplare pentru moneda din alamă destinată colecționarilor. Pentru moneda de 50 de bani destinată circulației au fost aprobate cinci milioane de exemplare.

Monedele pentru colecționare sunt ambalate individual în capsule de metacrilat transparent. Cele din aur și argint sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză.

Unde pot fi găsite noile monede

Monedele din alamă de 50 de bani destinate circulației vor fi puse în circulație prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, cu ocazia efectuării plăților în numerar către instituțiile de credit și Trezoreria Statului.

Monedele din aur, argint și alamă destinate colecționarilor vor fi lansate prin aceleași sucursale regionale ale Băncii Naționale a României.

Toate monedele emisiunii dedicate celor 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși au putere circulatorie pe teritoriul României.