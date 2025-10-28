Industria cinematografică din România pierde spectatori din cauza creșterii costului vieții

Cultura
28-10-2025 | 20:52
După ce au doborât recorduri de vizitatori, cinematografele încep să piardă din audiență. În doar doi ani, industria a pierdut aproape trei milioane de spectatori, iar principalul vinovat, este costul tot mai mare al vieții.

autor
Larisa Antal

Când prețurile cresc, oamenii renunță mai întâi la filme, teatru sau alte forme de relaxare. După același tipar și librăriile sunt mai tăcute, iar cei care le trec pragul, pleacă adesea cu mai puține cărți.

Industria de film din România a început să sufere încă de anul trecut. Însă creșterea taxei pe valoare adăugată, din luna august, de la 9 la 21 la sută, a adâncit și mai mult distanța dintre spectatori și ecranele cinematografelor.

Corespondent ȘTIRILE PRO TV: „Anul 2023 a fost un record pentru industria cinematografică din România. Peste 13 milioane de spectatori au pășit atunci în sălile de cinema. Este, de altfel, și anul în care au fost lansate cele mai multe producții românești - 74 la număr, unele dintre ele cu un succes răsunător. Doar că un an mai târziu numărul spectatorilor a început să scadă și a ajuns, în 2024, la 11,2 milioane. Iar pentru primele 9 luni ale acestui an scăderile sunt și mai mari, estimează cei din industrie”.

Anghel Damian, regizor: „Avem cifrele pe 9 luni, undeva la 6.900.000. Estimările sunt că se va ajunge pe la 10 milioane. Este mai scump să produci un film și spectatorii își permit din ce în ce mai puțin să plătească acești bani pe bilete”.

Reporter: Cât ați plătit pentru 4 persoane?

Bărbat: „Cred că i-am dat nevestei 500 de lei și a mai venit înapoi rest doar 50”.

În aceste condiții, am ajuns să mergem mai rar la film.

Ioana Ionescu, directorul de marketing al unui lanț de cinematografe: „Suntem mari amatori ai 3D-ului, a tot ceea ce înseamnă tehnologie inovativă. De aceea 4DX în care simți filmul pe pielea ta amplifică uriaș vizita la cinema”.

Și industria de carte suferă. TVA-ul a crescut până la 11% din august, iar asta înseamnă o scumpire de 4,5 lei în medie pentru o carte.

Mihai Mitrică, reprezentantul Asociației Editorilor de Carte: „Oameni care cumpărau înainte 4,5 cărți acum se limitează la 2, poate chiar una. În retail, unii distribuitori de carte au scăderi cu două cifre care încep cu 1, alții au scăderi de două cifre care încep deja cu 2”.

Presați de celelalte costuri ale vieții, cartea este printre primele produse eliminate din coșul lunar de cumpărături. Cea mai mare editură a raportat scăderi de două cifre în prima jumătate a anului.

Șerban Pavlu, actor:Cultura, ca și educația, nu este ceva ce faci astăzi și culegi roadele mâine de dimineață. Este ceva pe termen lung și, ca și educația, cultura te obligă să își formezi un set de valori și asta înseamnă să te dezvolți, de fapt, ca individ”.

Din păcate, România este codașa Europei la consumul de cultură.

Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

