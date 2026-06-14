Pelicula prezintă protestele din Iran, reprimate sângeros la începutul anului. Autorul producției susține că noile tehnologii permit realizarea unor povești care nu pot fi filmate pe teren.

Criticii se întreabă dacă și cum va schimba AI-ul industria.

„Dreams of Violets" este primul film creat în totalitate cu inteligența artificială care ajunge la Festivalul Tribeca din New York. Docu-drama a fost scrisă și regizată de cineastul britanico-iranian Ash Koosha. Este inspirată de evenimentele din ianuarie 2026, când guvernul iranian a reprimat sângeros protestele de stradă.

Ash Koosha, producător, scriitor, regizor: „Personajele sunt alese, aș spune, sunt un fel de colectiv de oameni de care mă simțeam apropiat când locuiam în Iran. Sunt persoane precum un medic sau cineva care încerca pur și simplu să meargă în Marea Britanie pentru a studia. Sunt oameni pe care i-am cunoscut personal, iar într-un fel am îmbinat poveștile acestor civili cu ceea ce s-a întâmplat în ianuarie, pentru că știu personal multe persoane care erau pe drum spre aeroport ca să plece la studii în Canada și au fost împușcate."

Fratele său, Pooya Koosha, care este și producătorul filmului, spune că unul dintre motivele pentru care a fost atras de proiect este viteza cu care pelicula a putut fi realizată.

Pooya Koosha, producător: „Cu ajutorul noilor tehnologii poți aduce la viață povești imposibile, povești pe care nu le poți filma direct, la fața locului. Nu doar atât, dar și viteza producției este un factor important. Părea imposibil, chiar era imposibil. De aceea am fost foarte entuziasmați să venim la Tribeca și să împărtășim o parte din ceea ce s-a întâmplat și modul în care am trecut prin asta pentru a putea spune un nou tip de poveste."

Echipa a analizat mii de imagini din timpul protestelor și a represiunii care a urmat, pentru a ști cum să creeze propriile imagini pentru film.

Ash Koosha, producător, scriitor, regizor: „Cred că simplul fapt de a putea recrea momente între oameni cu ajutorul tehnologiei artificiale este ceva incredibil. Mi-a deschis ochii asupra a ceea ce ar putea fi posibil în viitor. În plus, am analizat 3.000 de imagini și videoclipuri cu oameni uciși, a fost o călătorie dureroasă, practic te forțezi să faci asta, și cred că m-a schimbat."