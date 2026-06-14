



Totuși, Gardienii Revoluției de la Teheran infirmă existența unui acord final.

De data asta, Donald Trump pare convins că va reuși să bată palma cu iranienii. Președintele american a făcut anunțul pe Truth Social: „Acordul este programat să fie semnat mâine (azi, n.r.), iar imediat după semnare, strâmtoarea Ormuz va fi DESCHISĂ PENTRU TOȚI. Relația noastră cu Iranul este foarte diferită și mult mai bună decât cea pe care administrațiile anterioare au avut-o”.

Anunțul liderului de la Casa Albă a venit la doar câteva ore după ce Pakistanul, principalul mediator între Statele Unite și Iran, a declarat că un acord este aproape finalizat.

Julia Benbrook, Corespondent CNN: „Totuși, la acest moment, Iranul nu a confirmat că un acord va fi semnat duminică”.

Abbas Araghchi, ministrul de Externe iranian: Așa cum am scris în mesajul meu, suntem mai aproape ca oricând de acel moment.

Moderator: Adică s-ar putea întâmpla într-o și sau două?

Abbas Araghchi: Este posibil să se întâmple în următoarele câteva zile. Sunt optimist.

Potrivit unor surse oficiale americane citate de CNN, înțelegerea dintre Statele Unite și Iran prevede redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Mai departe, dacă memorandumul va fi semnat, va urma o perioadă de 60 de zile dedicată negocierilor tehnice privind alte puncte sensibile, disputate aprins între cele două tabere.

Julia Benbrook, corespondent CNN: „Acordul ar include în linii mari angajamente privind demontarea capacităților nucleare ale Iranului și gestionarea stocurilor sale de uraniu puternic îmbogățit”.

Pe scurt, Teheranul s-ar angaja pe termen nelimitat să nu dezvolte și să nu obțină arme nucleare. În schimb, ar fi ridicate unele sancțiuni economice care afectează de ani de zile economia iraniană.

Detaliile tehnice privind eliminarea stocului iranian de uraniu puternic îmbogățit urmează totuși să fie discutate după semnarea acordului inițial.

Abbas Araghchi, ministrul de Externe iranian: „Desigur, poziția noastră a fost întotdeauna aceasta. Dacă materialul (uraniul) cu grad ridicat de îmbogățire, în special materialul îmbogățit la 60%, trebuie abordat, atunci, din perspectiva noastră, singura metodă acceptabilă este diluarea sau conversia acestuia în interiorul Iranului”.