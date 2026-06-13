Potrivit aceleiaşi surse, ministrul pakistanez al afacerilor externe intenţionează să se deplaseze în curând în Elveţia pentru a pregăti această întâlnire.

După declaraţia prim-ministrului pakistanez potrivit căreia un acord de pace între Iran şi Statele Unite ar urma să fie încheiat "probabil" în următoarele 24 de ore, Iranul a negat acest termen.

"Trebuie să aşteptăm pentru a afla data exactă a semnării. Nu va fi mâine", adică duminică, a declarat pentru agenţia de presă guvernamentală IRNA purtătorul de cuvânt al diplomaţiei iraniene, Esmaïl Baghaei, estimând mai degrabă că acest lucru se va întâmpla "în zilele următoare".