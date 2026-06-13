„Acordul va fi semnat mâine, iar imediat după semnarea lui, Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă pentru toţi”, a explicat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Mesajul preşedintelui Trump vine după ce guvernul Pakistanului, care acţionează ca mediator, a semnalat sâmbătă că acordul ar putea fi semnat electronic în următoarele 24 de ore.

Cu toate acestea, Ministerul de Externe iranian respinsese ideea că semnarea ar urma să aibă loc duminică, deşi a lăsat deschisă posibilitatea ca aceasta să aibă loc în următoarele zile.

În mesajul său, Donald Trump a afirmat că a reuşit să facă ca Republica Islamică să renunţe la ambiţiile sale nucleare: „Nu mai vor o armă nucleară şi nici nu o vor avea, nici prin cumpărare, dezvoltare sau orice altă formă de achiziţie”, a spus el.

Potrivit preşedintelui SUA, acordul nu include niciun „schimb de bani” cu Iranul şi va permite Statelor Unite să aibă acces la uraniul iranian îmbogăţit pentru distrugerea acestuia.

„Ne aşteptăm să colaborăm cu Iranul şi cu întreg Orientul Mijlociu mulţi ani de acum înainte. Sperăm ca acest proces să se desfăşoare rapid, simplu şi fără probleme”, a declarat el.

Dacă nu se întâmplă aşa, preşedintele Trump a ameninţat Republica Islamică cu aplicarea unei „alternative definitive”, într-o aparentă referire la o nouă ofensivă împotriva ţării.

Teheranul afirmă că acordul care este pe cale să fie finalizat ar permite deblocarea fondurilor iraniene îngheţate - lucru pe care Washingtonul îl neagă -, şi ar pune capăt ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv ofensivei israeliene din Liban. Potrivit administraţiei americane, înţelegerea ar permite redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, fără niciun fel de taxă din partea Iranului, şi ar pune bazele pentru desfiinţarea programului nuclear al Republicii Islamice.

Discuții între SUA și Iran pentru semnarea unui acord - Axios

Reprezentanţi ai Statelor Unite şi ai Iranului vor avea duminică o întâlnire virtuală împreună cu mediatorii pakistanezi şi qatarezi pentru a semna electronic un acord care să pună capăt războiului şi să permită deblocarea Strâmtorii Ormuz, a relatat sâmbătă publicaţia digitală americană Axios.

Acest memorandum de înţelegere ar extinde încetarea focului în vigoare din aprilie cu încă 60 de zile şi ar facilita deschiderea negocierilor privind programul nuclear iranian, a adăugat publicaţia. Surse americane şi din ţările mediatore citate de Axios au confirmat că semnarea se va face virtual din motive logistice.

Semnarea acestui acord ar fi rezultatul a aproape trei luni de negocieri între administraţia Trump şi regimul de la Teheran, cu medierea Pakistanului, Qatarului, Egiptului şi Turciei. Acordul ar pune capăt războiului început de SUA şi Israel pe 28 februarie împotriva Iranului şi ar putea contribui la stabilizarea pieţelor energetice, afectate de blocada iraniană a Strâmtorii Ormuz, prin care trecea 20% din petrolul mondial înainte de conflict.

Preşedintele Donald Trump va călători luni în Franţa pentru a participa la summitul G7, unde speră să se întâlnească şi cu liderii din Egipt, Qatar şi Emiratele Arabe Unite, cu care va discuta despre situaţia din Iran. Potrivit surselor americane, a fost invitat şi prinţul moştenitor saudit, Mohamed bin Salman, care nu poate participa din cauza unor probleme de agendă în timp ce prezenţa premierului israelian Benjamin Netanyahu nu este de aşteptat.