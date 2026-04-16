Cu o profundă semnificație pentru instituție, această reîntâlnire simbolică aduce pe scena Ateneului Român un program de o densitate emoțională aparte, care include lucrări de Wagner, Strauss și Mahler.

Cristian Mandeal a dirijat, pe parcursul celor peste 50 de ani de carieră, majoritatea orchestrelor din România și numeroase ansambluri internaționale de prim rang, printre care London Symphony, London Philharmonic, Staatskapelle Dresden, Orchestra Radio Bavareză, Orchestra Operei de Stat din Viena și Filarmonica din Israel, evoluând la festivaluri precum cel de la Edinburgh, Primăvara de la Praga, Quincena Musical și Primăvara de la Tokyo. A colaborat cu artiști de renume precum Radu Lupu, Krystian Zimerman, Vadim Repin, Elisabeth Leonskaja, Leonidas Kavakos sau Yefim Bronfman. Devotat lui George Enescu, a dirijat în premieră opera Oedipe în Marea Britanie (2002) și Italia (2005) și prezidează Enescu Society of London din 2008. Cele peste 80 de înregistrări ale sale includ lucrările orchestrale complete ale lui Brahms și Enescu, precum și interpretări apreciate ale lui Bruckner.

Programul include Preludiu şi Moartea Isoldei de Richard Wagner, Poemul simfonic Don Juan de Richard Strauss și Partea a IV-a din Simfonia nr. 9 de Gustav Mahler.

Preludiu şi Moartea Isoldei de Richard Wagner reprezintă întruchiparea romantismului absolut, o poveste răvășitoare de dragoste ce își găsește împlinirea în moarte.

Poemul simfonic Don Juan de Richard Strauss este o lucrare inspirată de poemul dramatic Sfârșitul lui Don Juan de Nikolaus Lenau. A fost scrisă în 1888, când Richard Strauss avea doar 24 de ani. Muzica oscilează între exuberanță, senzualitate și momente de reflecție, ironie sau de saturație.

Partea a IV-a din Simfonia nr. 9 de Gustav Mahler este cea din urmă lucrare orchestrală încheiată de compozitor, care se dezvăluie ca un rămas bun, o reflecție asupra morții și suferinței, dar și sublimare a spiritului uman.

Întregul program al Stagiunii 2025-2026 poate fi văzut la acest link.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, ENEVO, Groupe SNEF | Susținători: PPC, Symphopay, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Visio