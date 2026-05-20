Cei doi medici ortopezi au fost prinși în flagrant, în timp ce luau mită, cu bani marcați, de la bolnavi. Ancheta a pornit de la plângerea unui pacient care a sesizat autoritățile că i s-a cerut șpagă 1.500 de lei pentru a fi operat.

Procurorii au constatat că în intervalul martie-aprilie, unul dintre doctori a luat mită de la 61 de bolnavi sau aparținători ai acestora, iar celălalt - de la alți 18 pacienți.

Este vorba despre sume cuprinse între 50 și 100 de lei, dar și produse alimentare, arată anchetatorii.

Primul doctor este acum arestat preventiv, iar celălalt - cercetat sub control judiciar. Niciunul nu poate profesa în perioada anchetei.

Din această cauză, conducerea spitalului a anunțat Direcția de Sănătate Publică și Casa Județeana de Asigurări de Sănătate că nu se mai pot face în spitalul din Câmpulung Moldovenesc intervenții de ortopedie.

Bolnavii vor fi direcționați către alte spitale din regiune.