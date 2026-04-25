Taxa, introdusă în 2020, este un impozit de 2% aplicat veniturilor generate în Marea Britanie de motoare de căutare, rețele sociale și platforme online care obțin valoare de la utilizatorii britanici. Măsura vizează companii americane precum Alphabet (prin Google), Meta și Apple.

Amenințări comerciale din partea SUA

Vorbind din Biroul Oval, Trump a criticat autoritățile britanice, acuzându-le că încearcă să profite de companiile americane. El a afirmat că SUA ar putea răspunde „foarte ușor” prin impunerea unor tarife ridicate asupra Regatului Unit, fără a preciza însă nivelul acestora.

Guvernul laburist condus de premierul Keir Starmer a apărat anterior taxa, considerând-o o măsură fiscală importantă, după ce aceasta a generat aproximativ 800 de milioane de lire sterline în anul fiscal 2024–2025.

Tensiuni înaintea vizitei regale

Măsura a rămas neschimbată inclusiv după acordul comercial dintre SUA și Regatul Unit, încheiat anul trecut, însă Trump a declarat recent că termenii acestuia „pot fi întotdeauna modificați”.

Declarațiile vin pe fondul unor critici repetate ale lui Trump la adresa premierului britanic și readuc în prim-plan tensiunile comerciale transatlantice, înaintea unei vizite de stat de patru zile în SUA a regelui Charles III și a reginei Camilla, care urmează să înceapă luni și să includă o întâlnire la Casa Albă.