Prejudiciul total adus celor două firme este de aproape 900.000 de euro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor informează, miercuri, că prin rechizitoriul din 19 mai, procurorul din cadrul unităţii de parchet a dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a doi cetăţeni moldoveni, tată şi fiu, ambii cu domiciliul în Oradea, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi complicitate la această infracţiune.

De ce fapte sunt acuzați

Potrivit sursei citate, probele administrate au arătat că, în perioada 2022–2023, cetăţeanul din Republica Moldova, administrator al unei firme, ar fi încheiat şi derulat mai multe contracte de vânzare‑cumpărare de cereale (grâu şi porumb) cu două societăţi comerciale din Slovacia şi Lituania, care livrau pe teritoriul României cereale provenite din Ucraina.

„În baza acestor contracte, M H S.R.L. ar fi recepţionat cantităţi importante de cereale, pe care ulterior le‑ar fi revândut către societăţi din România, încasând integral contravaloarea mărfii, însă fără a achita în mod corespunzător preţul către furnizorii externi, efectuând doar plăţi parţiale şi acumulând un prejudiciu material total de aproximativ 847.992,64 euro (350.000 euro în dauna D SRO Slovacia şi 497.992,64 euro în dauna U din Lituania)”, precizează sursa citată.

Anchetatorii au stabilit că, pentru „a menţine persoanele vătămate în eroare cu privire la intenţia reală de plată şi la situaţia financiară a societăţii”, administratorul moldovean ar fi iniţiat, în 6 octombrie 2023, prin aplicaţia de internet banking a băncii, două plăţi de 350.000 euro şi 130.000 euro, în favoarea celor două societăţi, pe care ulterior le‑ar fi şters înainte de a fi procesate, deşi ştia că societatea nu dispune de fondurile necesare în conturi.

Potrivit procurorilor, documentele generate din aplicaţia bancară, care creau aparenţa efectuării plăţilor, ar fi fost transmise de către administrator tatălui său care le-ar fi trimis reprezentanţilor firmelor înşelate prin WhatsApp, prezentându‑le drept dovezi ale achitării datoriilor restante. De asemenea, acesta ar fi transmis şi un extras de cont din care rezulta existenţa unui sold semnificativ în conturile societăţii administrate de către fiul său, pentru a crea o imagine falsă a solvabilităţii societăţii şi pentru a obţine în continuare livrări de cereale.

„În pofida acestor asigurări şi a documentelor transmise, sumele respective nu au fost niciodată virate în conturile persoanelor vătămate, iar debitele au rămas neachitate”, precizează procurorii.

Astfel, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus trimiterea în judecată a cauzei la Tribunalul Bihor, cu propunerea menţinerii măsurii preventive a controlului judiciar faţă de cei doi inculpaţi.

Cauza a fost instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Bihor – S.I.C.E.