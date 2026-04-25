„Acesta este momentul potrivit pentru noi să luăm măsuri decisive”, a adăugat președintele francez, vorbind în engleză în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, în Agora Romană, în centrul istoric al capitalei grecești.

Relația complicată cu SUA

Deși a părut să-i pună pe Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping în aceeași categorie a oponenților bătrânului continent, el a subliniat, de asemenea, că președintele SUA este încă un „aliat”, chiar dacă nu este întotdeauna „de încredere” sau „previzibil”.

„Acest moment ar putea fi momentul european”, a insistat Macron, reafirmând, așa cum a făcut de la începutul anului, că Uniunea Europeană este, prin contrast, „de încredere” și „previzibilă”. „Nu trebuie să subestimăm acest lucru”, a reiterat șeful statului francez, care se află într-o vizită de două zile în Grecia.

Ambițiile de putere ale Uniunii Europene

În opinia sa, „provocarea pentru noi este să devenim o adevărată putere”, având în vedere că apărarea, comerțul și serviciile financiare cumulate ale țărilor Uniunii Europene sunt deja suficient de semnificative pentru a fi comparabile cu cele ale Statelor Unite și Chinei.

Revenind la conceptul de suveranitate europeană, pe care începuse să-l apere în timpul primei sale vizite la Atena, într-un discurs rostit în septembrie 2017, Emmanuel Macron a pledat, de asemenea, pentru „consolidarea pilonului european” al NATO.

Îndoieli privind Articolul 5 al NATO

„Există acum îndoieli cu privire la Articolul 5”, promisiunea de sprijin reciproc aflată în centrul alianței militare SUA-UE, din cauza punerii sale sub semnul întrebării de către Donald Trump, a subliniat el.

Acest lucru „slăbește de facto Alianța”, a spus el, susținând în același timp că aceasta rămâne o „alianță strategică bună”.